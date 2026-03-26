Złoty chłopak, odcinek 256: Ślubu nie będzie! Dramatyczne rozstanie Diyar i Ferita

W poprzednim odcinku „Złotego chłopaka” (255) Seyran oglądała z Feritem rezydencję i zdecydowała się ją wynająć bez konsultacji z Sinanem. Za to Sinan okłamał ukochaną, żeby tylko zostać z matką w domu i się nie wyprowadzić. Dziadek Diyar postawił jej warunek – zaakceptuje Ferita, jeśli on przyjdzie prosić o jej rękę. Seyran jednak zdecydowała się współpracować z Feritem nad nową kolekcją biżuterii. Kazim wypytywał Abidina o jego pochodzenie.
„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 256
Kazim postanawia poznać prawdę na temat pochodzenia Abidina. Seyran zgadza się zamieszkać z mężem w domu jego matki i chce to wykorzystać przeciwko niemu. Diyar zrywa z Feritem i tłumaczy swojej babci, że bała się, że nie będzie chciał się z nią ożenić, dlatego wolała odejść. Ferit jest zły i zraniony tym zerwaniem. Sinan potajemnie planuje definitywnie zamknąć temat wynajętego domu, a w rezydencji Ayla od pierwszych chwil subtelnie pokazuje Seyran, że to ona ustala zasady i kontroluje syna.
„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w czwartek, 26 marca 2026 widzowie śledzą premierowy, 256. odcinek, pełen nowych emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.
„Złoty chłopak” – obsada
W serialu występują m.in.:
- Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
- Çetin Tekindor jako Halis Korhan
- Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
- Emre Altuğ jako Orhan Korhan
- Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı jako Abidin
- Beril Pozam jako Suna Şanlı
- İrem Altuğ jako Sultan
- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar jako Şefika
- Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
- Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay jako Latif
- Selen Özbayrak jako Dicle
- Umut Gezer jako Yusuf
- Taro Emir jako Tekin Kaya
- Binnur Kaya jako Nükhet