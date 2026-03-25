Złoty chłopak, odcinek 255: Sinan i Seyran żyją w kłamstwie. Ich małżeństwo wisi na włosku?

Spis treści
W poprzednim odcinku „Złotego chłopaka” (254) W poprzednim odcinku Esme zwierzyła się Kazimowi, że Ayla ją odwiedziła i stwierdziła, że Seyran nie jest godna jej syna. Kazim obiecał się z nią rozprawić. Ayla wciąż knuła, jak rozdzielić Seyran i Sinana. Dopuściła się podstępu, żeby zatrzymać syna w domu. Ferit pomógł Seyran znaleźć dom, w którym dziewczyna miała zamieszkać z mężem, robiąc to w tajemnicy przed Sinanem. Dziadek Diyar nie akceptował jej związku z Feritem. Sinan bał się zostawić matkę samą w domu.
„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 255
Seyran ogląda z Feritem rezydencję i decyduje się ją wynająć bez konsultacji z Sinanem. Za to Sinan okłamuje ukochaną, żeby tylko zostać z matką w domu i się nie wyprowadzić. Dziadek Diyar stawia jej warunek. Zaakceptuje Ferita, jeśli on przyjdzie prosić o jej rękę. Seyran jednak decyzuje się współpracować z Feritem nad nową kolekcją biżuterii. A Kazim wypytuje Abidina o jego pochodzenie.
„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?
Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w środę, 25 marca 2026 widzowie śledzą premierowy, 255. odcinek, pełen nowych emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.
„Złoty chłopak” – obsada
W serialu występują m.in.:
- Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
- Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
- Çetin Tekindor jako Halis Korhan
- Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
- Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
- Emre Altuğ jako Orhan Korhan
- Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
- Ersin Arıcı jako Abidin
- Beril Pozam jako Suna Şanlı
- İrem Altuğ jako Sultan
- Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
- Hülya Duyar jako Şefika
- Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
- Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
- Yiğit Tuncay jako Latif
- Selen Özbayrak jako Dicle
- Umut Gezer jako Yusuf
- Taro Emir jako Tekin Kaya
- Binnur Kaya jako Nükhet