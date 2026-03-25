Złoty chłopak, odcinek 255: Sinan i Seyran żyją w kłamstwie. Ich małżeństwo wisi na włosku?

Joanna Dembek
2026-03-25 10:26

Przed widzami serialu „Złoty chłopak” kolejne emocjonujące wydarzenia i nieoczekiwane decyzje bohaterów, które zaskoczą niejednego widza tureckiego hitu! Co tym razem wydarzy się w rodzinie Korhanów i czy przeszłość znów da o sobie znać? Sprawdź streszczenie nowego 255. epizodu i daj się zabrać w podróż pełną dramatu i intryg.

W poprzednim odcinku „Złotego chłopaka” (254) W poprzednim odcinku Esme zwierzyła się Kazimowi, że Ayla ją odwiedziła i stwierdziła, że Seyran nie jest godna jej syna. Kazim obiecał się z nią rozprawić. Ayla wciąż knuła, jak rozdzielić Seyran i Sinana. Dopuściła się podstępu, żeby zatrzymać syna w domu. Ferit pomógł Seyran znaleźć dom, w którym dziewczyna miała zamieszkać z mężem, robiąc to w tajemnicy przed Sinanem. Dziadek Diyar nie akceptował jej związku z Feritem. Sinan bał się zostawić matkę samą w domu.

„Złoty chłopak” – streszczenie odcinka 255

Seyran ogląda z Feritem rezydencję i decyduje się ją wynająć bez konsultacji z Sinanem. Za to Sinan okłamuje ukochaną, żeby tylko zostać z matką w domu i się nie wyprowadzić. Dziadek Diyar stawia jej warunek. Zaakceptuje Ferita, jeśli on przyjdzie prosić o jej rękę. Seyran jednak decyzuje się współpracować z Feritem nad nową kolekcją biżuterii. A Kazim wypytuje Abidina o jego pochodzenie.

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial "Złoty chłopak" można oglądać na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Już w środę, 25 marca 2026 widzowie śledzą premierowy, 255. odcinek, pełen nowych emocji, niespodziewanych zwrotów akcji i rodzinnych intryg. Codzienna emisja pozwala na bieżąco śledzić losy Ferita, Seyran, Sinana i pozostałych bohaterów.

„Złoty chłopak” – obsada

W serialu występują m.in.:

  • Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı
  • Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan
  • Çetin Tekindor jako Halis Korhan
  • Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı
  • Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan
  • Emre Altuğ jako Orhan Korhan
  • Gözde Kansu jako Gülgün Korhan
  • Ersin Arıcı jako Abidin
  • Beril Pozam jako Suna Şanlı
  • İrem Altuğ jako Sultan
  • Öznur Serçeler jako Asuman Korhan
  • Hülya Duyar jako Şefika
  • Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı
  • Sezin Bozacı jako Esme Şanlı
  • Yiğit Tuncay jako Latif
  • Selen Özbayrak jako Dicle
  • Umut Gezer jako Yusuf
  • Taro Emir jako Tekin Kaya
  • Binnur Kaya jako Nükhet
Złoty chłopak, odcinek 255
Galeria zdjęć 8
Streszczenia seriali
Złoty chłopak
tureckie seriale