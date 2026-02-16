"Zełenski, decydujący rok?" - Film z okazji 4. rocznicy wojny w Ukrainie

Czwarta rocznica wybuchu wojny to czas refleksji nad tym, jak konflikt zmienił oblicze Ukrainy i całej Europy, jak wpłynął na relacje między państwami oraz na postać samego Zełenskiego — z byłego aktora, komika i producenta telewizyjnego stał się bohaterem, symbolem oporu i liderem walczącym o suwerenność swojej ojczyzny. W 2022 roku zamiast wyjechać z kraju powiedział: Nie poddamy się, walczymy – cały naród będzie walczył do końca swojego życia. Wtedy chyba niewielu wierzyło, że ten konflikt aż tak rozciągnie się w czasie i będzie trwał latami…

Nowy dokument „Zełenski, decydujący rok?” przedstawia ostatnie 12 miesięcy zmagań ukraińskiego prezydenta z kryzysami, zarówno wojskowymi, jak i politycznymi. Twórcy kreślą portret Zełenskiego stojącego przed jednym z najtrudniejszych okresów swojego urzędowania: kiedy armia Ukrainy jest wyczerpana długotrwałymi walkami, a społeczeństwo doświadcza zmęczenia konfliktem. Do tego wsparcie międzynarodowe bywa chwiejne i nieprzewidywalne, zwłaszcza od momentu zmiany w Białym Domu. Produkcja analizuje i omawia napięcia w relacjach z Waszyngtonem — szczególnie po powrocie Donalda Trumpa, eskalację ofensywy rosyjskiej na froncie oraz wewnętrzne kontrowersje, w tym skandale korupcyjne. Dokument zawiera zarówno materiały reporterskie, jak i komentarze międzynarodowych ekspertów oraz dziennikarzy, co pozwala widzom spojrzeć na życie ukraińskiego przywódcy także z perspektywy globalnej debaty o konflikcie. Dzięki takiemu holistycznemu ujęciu powstał obraz analizujący wyzwania, przed którymi stoi Ukraina nie tylko na polu walki, lecz także w przestrzeni politycznej i dyplomatycznej.

Dokument ARTE.tv ma nie tylko przypomnieć pierwsze dni rosyjskiej agresji, lecz także pokazać, jak zmieniła ona Ukrainę, Europę oraz globalny układ sił. Film wpisuje się w szerszą misję platformy, która od lat realizuje projekty poświęcone prawom człowieka, demokracji i współczesnym wyzwaniom politycznym.

