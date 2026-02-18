Będzie dodatkowy dzień wolny dla pracowników? Senat zajmie się świętami wypadającymi w weekend

Redakcja ESKA.pl
2026-02-18 4:16

Do Senatu wpłynęła petycja dotycząca zasad udzielania dnia wolnego za święto przypadające w weekend. Autorzy postulują, by Kodeks pracy równo traktował sobotę i niedzielę. Sprawa odnosi się do art. 130 § 2 Kodeksu pracy i może wywołać debatę o prawie pracowników do rekompensaty bez względu na dzień weekendu, w który przypada święto.

Dwa dodatkowe dni wolne w 2026 roku

i

Autor: Karola G Uśmiechnięta kobieta w okularach i marynarce siedzi przy biurku z laptopem, podnosząc ręce w geście radości. Symbolizuje to pozytywną zmianę, jaką proponuje petycja o dodatkowe dni wolne, o czym przeczytasz na Super Biznes.

Dlaczego święto w sobotę daje dzień wolny, a w niedzielę już nie?

Obecnie Kodeks pracy przewiduje, że jeśli święto wypada w sobotę, pracownik może odebrać w zamian dodatkowy dzień wolny w innym terminie. Taka rekompensata nie przysługuje jednak wtedy, gdy święto przypada w niedzielę.

Autorzy petycji zwracają uwagę, że dla większości zatrudnionych sytuacja jest w praktyce identyczna — zarówno sobota, jak i niedziela są dniami wolnymi od pracy w typowym systemie. Mimo to przepisy różnicują te dwa przypadki, co ich zdaniem jest niespójne i trudne do uzasadnienia.

- Nasza inicjatywa nie oznacza skrócenia czasu pracy, a tylko chodzi o wprowadzenie spójnych zasad - piszą autorzy petycji. 

W treści pisma wskazano, że w 2026 roku kalendarz jest szczególnie niekorzystny, bo święta 3 maja i 1 listopada wypadają w niedzielę, więc nie obniżą wymiaru czasu pracy tak, jak stałoby się w przypadku święta przypadającego w sobotę.

Petycja trafiła do Senatu. Fundacja chce zmiany art. 130 Kodeksu pracy

Petycja została wniesiona 14 stycznia 2026 r. przez Fundację „Można Lepiej” i dotyczy zmiany art. 130 § 2 Kodeksu pracy. Postulat jest prosty: zrównanie zasad przyznawania dnia wolnego za święto przypadające w weekend — bez rozróżniania na sobotę i niedzielę.

Jak podkreślają autorzy, ich inicjatywa nie ma na celu zwiększania liczby dni wolnych w roku ani skracania czasu pracy, lecz wyłącznie uporządkowanie regulacji i wprowadzenie spójności. 

Do pisma dołączono propozycję projektu ustawy. Zakłada ona wykreślenie z art. 130 § 2 fragmentu, który obecnie ogranicza rekompensatę tylko do świąt przypadających w dniu innym niż niedziela. Proponowane przepisy miałyby wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

28 stycznia 2026 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Petycji Senatu.

Co dalej z pomysłem dodatkowego wolnego za święto w niedzielę?

Na tym etapie nie jest to projekt rządowy ani poselski, lecz inicjatywa w formie petycji, którą zajmie się senacka komisja. Dopiero dalsze decyzje Senatu pokażą, czy temat zostanie podjęty jako inicjatywa ustawodawcza.

Sprawa może jednak wywołać szerszą debatę, bo dotyczy milionów pracowników.

dni wolne
dni wolne 2026
petycja
wolne za święto w sobotę