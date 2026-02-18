Dlaczego święto w sobotę daje dzień wolny, a w niedzielę już nie?

Obecnie Kodeks pracy przewiduje, że jeśli święto wypada w sobotę, pracownik może odebrać w zamian dodatkowy dzień wolny w innym terminie. Taka rekompensata nie przysługuje jednak wtedy, gdy święto przypada w niedzielę.

Autorzy petycji zwracają uwagę, że dla większości zatrudnionych sytuacja jest w praktyce identyczna — zarówno sobota, jak i niedziela są dniami wolnymi od pracy w typowym systemie. Mimo to przepisy różnicują te dwa przypadki, co ich zdaniem jest niespójne i trudne do uzasadnienia.

- Nasza inicjatywa nie oznacza skrócenia czasu pracy, a tylko chodzi o wprowadzenie spójnych zasad - piszą autorzy petycji.

W treści pisma wskazano, że w 2026 roku kalendarz jest szczególnie niekorzystny, bo święta 3 maja i 1 listopada wypadają w niedzielę, więc nie obniżą wymiaru czasu pracy tak, jak stałoby się w przypadku święta przypadającego w sobotę.

Petycja trafiła do Senatu. Fundacja chce zmiany art. 130 Kodeksu pracy

Petycja została wniesiona 14 stycznia 2026 r. przez Fundację „Można Lepiej” i dotyczy zmiany art. 130 § 2 Kodeksu pracy. Postulat jest prosty: zrównanie zasad przyznawania dnia wolnego za święto przypadające w weekend — bez rozróżniania na sobotę i niedzielę.

Jak podkreślają autorzy, ich inicjatywa nie ma na celu zwiększania liczby dni wolnych w roku ani skracania czasu pracy, lecz wyłącznie uporządkowanie regulacji i wprowadzenie spójności.

Do pisma dołączono propozycję projektu ustawy. Zakłada ona wykreślenie z art. 130 § 2 fragmentu, który obecnie ogranicza rekompensatę tylko do świąt przypadających w dniu innym niż niedziela. Proponowane przepisy miałyby wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

28 stycznia 2026 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Petycji Senatu.

Co dalej z pomysłem dodatkowego wolnego za święto w niedzielę?

Na tym etapie nie jest to projekt rządowy ani poselski, lecz inicjatywa w formie petycji, którą zajmie się senacka komisja. Dopiero dalsze decyzje Senatu pokażą, czy temat zostanie podjęty jako inicjatywa ustawodawcza.

Sprawa może jednak wywołać szerszą debatę, bo dotyczy milionów pracowników.