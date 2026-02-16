Barwy szczęścia 2-6 marca: Rawicz zatrzymany za zlecenie zabójstwa. Policja musi przeszukać dom

W poprzednich odcinkach (3322-3326) Łukasz zmagał się z atakami paniki po porwaniu przez Agnieszkę, ukrywając je przed Kasią, a Daniel w tajemnicy zabierał syna na strzelnicę, niepokojąc Asię. Natalia wróciła do domu, ale Cezary odwlekał konfrontację. Groziło ograniczenie praw rodzicielskich Daniela, a Staszek szykował perfidny plan. Łukasz planował książkę o porwaniu, Dorota odkryła romans Radomira, który przyznał, że ma żonę i dziecko, a Malwina z Hermanem otworzyli Centrum Ruchu. Kasia odwiedziła siostrę w areszcie i zdała sobie sprawę z jej zaburzeń. Mieszkańcy Zacisznej prowadzili negocjacje z deweloperem w sprawie budowy drogi, a Celina wróciła do współpracy z Łukaszem. Natalia i Cezary wciąż się nie dogadywali, Zwoleńska przygotowała pozew rozwodowy, a Marek obserwował pogarszający się stan matki. Ksawery organizował grzybobranie dla całej klasy, wprowadzając chwilę radości w chaos.

„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3327

Gdy Natalia wyznaje Rawiczowej, że wystąpiła o rozwód, teściowa natychmiast postanawia interweniować, namawiając do pomocy także Małgorzatę i Jerzego. Natomiast Jaworski nie ustaje w próbach odwrócenia uwagi Krystyny od gier komputerowych i w tym celu organizuje domowy wieczór z brydżem. Z kolei Niedzielska nagle odwołuje wizytę uczniów w gospodarstwie Mariusza, powołując się na ciążące na nim oraz na Kasi wyroki. Decyzja ta załamuje Ksawerego, ale Karpiuk nie daje za wygraną.

„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3328

Tomek wywiera na Oliwkę coraz większą presję w kwestii powiększenia rodziny, co wywołuje u niej wyraźną irytację. Natomiast Renata ponownie zgłasza się do Karola po receptę, jednak tym razem spotyka się z odmową. Lekarz nie tylko nie spełnia jej prośby, ale wprost sugeruje uzależnienie od opiatów i zaleca konsultację psychiatryczną. Kobieta ignoruje jednak głos rozsądku i postanawia zdobyć leki na własną rękę w internecie. Z kolei Rawiczowa szykuje się do wyprowadzki, przekonana, że w obliczu rozwodu syna zostanie wyproszona z domu. Natalia zaskakuje jednak teściową, prosząc, by ta została ze względu na dobro Lei. W tym samym czasie do Polski wraca Cezary, gotowy w końcu podjąć walkę o ukochaną.

„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3329

O poranku policja zjawia u Natalii i Cezarego z nakazem przeszukania domu. Funkcjonariusze aresztują Rawicza pod zarzutem zlecenia zabójstwa, a chwilę później zatrzymana zostaje również Rawiczowa. Natomiast Oliwka traci cierpliwość do Tomka, który uparcie wraca do tematu dziecka, przypominając partnerce o tykającym zegarze biologicznym. To nie koniec problemów Zbrowskiej - czeka ją również trudna rozmowa z Justinem. Wspólnik staje w obronie Oli, uświadamiając Oliwce, że zmuszanie asystentki do pracy po godzinach jest łamaniem prawa. Z kolei Dominika i Sebastian w końcu urządzają się w nowym mieszkaniu, sprawiając tym ogromną radość Mateuszowi.

„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3330

Po aresztowaniu Cezarego Klemens nie odstępuje Natalii na krok. Majak próbuje przesłuchać Zwoleńską, jednak prawniczka stanowczo odmawia składania zeznań przeciwko mężowi. Policjant bierze na celownik Marcina - przekonany, że to właśnie on ostrzegł Rawicza o zasadzce. Z kolei Tomasz ponownie odwiedza Grażynę i z zaskoczeniem odkrywa, że jego była partnerka zaczęła się z kimś spotykać. Za to Broda odnosi sukces towarzyski, znajdując w końcu wymarzoną partnerkę do brydża u Jaworskich.

„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3331

Kasia zwierza się Borysowi z problemów wychowawczych z Ksawerym. Po kolejnych szkolnych wybrykach Niedzielska wywiera nacisk na Górkę, sugerując konieczność wysłania syna na terapię. Nieoczekiwanym autorytetem dla chłopca okazuje się jednak Sadowski. Natomiast Modrzycki zamierza wrócić do tematu zemsty Rawiczów na Zastoi. Kornel stanowczo go jednak powstrzymuje, grożąc dziennikarzowi nawet utratą pracy. Z kolei Hubert przygotowuje się do trudnego spotkania z Wilkiem, którego przedmiotem będzie sprzedaż domu.

"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 w TVP2. Kolejne odcinki 3327–3331 będzie można oglądać od 2 do 6 marca 2026. Jeśli nie możecie obejrzeć ich w telewizji, wszystkie zaległe i bieżące epizody dostępne są online w serwisie TVP VOD.

odc. 3327 - poniedziałek, 2 marca

- poniedziałek, 2 marca odc. 3328 - wtorek, 3 marca

- wtorek, 3 marca odc. 3329 - środa, 4 marca

- środa, 4 marca odc. 3330 - czwartek, 5 marca

- czwartek, 5 marca odc. 3331 - piątek, 6 marca

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia.

W serialu występują:

Jasper Soltysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzynska (jako Malgorzata Zwolenska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronislaw Wroclawski (jako Jerzy Marczak)

Elzbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowanski)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Leslaw Zurek (jako Bruno Stanski)

Marcin Perchuc (jako Marek Zloty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Zukowska (jako Bozena Wisniewska)

Michal Rolnicki (jako Lukasz Sadowski)

Stanislawa Celinska (jako Amelia Wisniewska)

Wiktoria Gasiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzislaw Cieslak)

