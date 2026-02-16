"Na Wspólnej" odcinek 4169. Kalina mistrzowsko ogrywa Darka. Żbik nie docenił jej przebiegłości

Darek wciąż walczy z Kaliną. W "Na Wspólnej" czekają nas teraz gorące miesiące. Kasia zażądała rozwodu, a Darek uznał, że jak ma pójść na dno, to zabierze Kalinę ze sobą. Wraz z Justyną postanowili zdemaskować oszustkę, że wcale nie jest w ciąży i chce zmanipulować Tadka. W 4169. odcinku "Na Wspólnej" omal im się to nie uda, ale Kalina okaże się cwańsza niż przypuszczali.

"Na Wspólnej" odcinek 4169 (25.02.2026) - Kalina wygrywa z Darkiem

W 4169. odcinku "Na Wspólnej" błogo nieświadomy Tadek będzie podekscytowany na myśl o USG Kaliny. Na miejscu u lekarza czekał go będzie... Darek. Żbik będzie pewien swojej wygranej - Kalina wreszcie zostanie zdemaskowana. Wtem jednak... nastąpi zwrot akcji. Kalina wpadnie w panikę i wezwie na pomoc Łukasza, który uruchomi alarm pożarowy. Miało być USG i nie będzie USG... Pytanie tylko, jak długo Kalina zdoła się tak wykręcać.

"Na Wspólnej" - szczegółowe streszczenie 4169. odcinka

Czerski przegra w sądzie jak uczniak?! Mariusz jest dziwnie zdenerwowany przed rozprawą Nowińskiego – Ola próbuje go uspokoić. Jego napięcie rośnie gdy w sądzie sekretarka prezesa ujawnia, że Czerski próbował ją przekupić i zastraszyć. Mariusza trafia szlag! Robi awanturę – nie zauważa, że sędzia zamyka rozprawę... Czy zdąży przedstawić dowody niewinności Nowińskiego?! Kalina jednak niepokonana?! Tadeusz podekscytowany – idą dziś z Kaliną na USG ciąży. Na miejscu czeka na nich… Darek! Trzeciak w potrzasku – dzwoni po ratunek do Łukasza. Ten, tuż przed badaniem Kaliny, uruchamia alarm przeciwpożarowy w klinice! Czy oszustce po raz kolejny się uda?! Julka obiektem pożądań?! Kosma prosi Julkę, by go nie rzucała – opowiada, że jego ojciec zniknął a mama jest bez pracy. Chłopak twierdzi, że musi zarabiać handlem marihuaną. Obiecuje, że skończy z tym, jak tylko ojciec wróci. Wieczorem Kosma idzie z Julką na imprezę do rapera Leona. Ten prosi go o załatwienie towaru. Kosma zostawia Nowakównę, z czego chętnie korzysta Leon!