Zdrajcy w "The Traitors" wybrani. Były uczestnik bez ogródek: "za bardzo szarżuje, polegnie"

"The Traitors" - Zdrajcy z trzeciej edycji ujawnieni. Malwina Wędzikowska postawiła na Natalię Prokaziuk i Igora Powierżę. Czy sprawdzą się jako antagoniści? A może polegną i tym razem zatriumfują Lojalni? Mikołaj Milcke z pierwszej edycji skomentował tegoroczny skład Zdrajców w rozmowie z ESKĄ. Jednemu z nich nie wróży sukcesu.

"The Traitors. Zdrajcy" - Malwina Wędzikowska o zmianach i zaskoczeniach w 3. sezonie

"The Traitors. Zdrajcy" - Mikołaj Milcke o uczestnikach trzeciej edycji

W rozmowie z ESKĄ Mikołaj Milcke, który wrócił do "The Traitors" jako prowadzący "Areny", przyznał, że trzecia edycja ma olbrzymi potencjał na dostarczenie widzom rozrywki, gdyż uczestnicy "są świetni, kolorowi i zdeterminowani". Nie uważa jednak, by ten sezon przebił pierwszy. "Pierwsza edycja zawsze jest najlepsza, dlatego że jest najbardziej szczera i prostolinijna, bo myśmy nie do końca wiedzieli, do czego idziemy" - skwitował.

PRZECZYTAJ TEŻ: Malwina Wędzikowska nie obejrzy nowej edycji "The Traitors. Zdrajcy". Powód was rozczuli

"The Traitors" - Zdrajcy z 3. edycji mają szansę na wygraną?

Nie omieszkałam zapytać Mikołaja o to, jakie wrażenie zrobili na nim tegoroczni Zdrajcy. Przyznał, że Natalia ma olbrzymi potencjał, Igor zaś za bardzo zdradza się swoim zachowaniem, co może doprowadzić go do zguby.

Uważam, że Natalia ma duży potencjał na dobrego Zdrajcę, a Igor za bardzo szarżuje. Za bardzo się wystawił, jest zbyt aktywny. Zdrajca jednak powinien być w takich stanach średnich, a on wyskakuje ponad przeciętną właściwie w każdym aspekcie. Myślę, że polegnie - podsumował nowy prowadzący "Areny".

Gdy zauważyłam, że w teście na lojalność, gdy uczestnicy przyznawali sobie białe (pozytywne) bądź czarne (negatywne) róże, Igor zebrał cały bukiet białych, Mikołaj Milcke podkreślił, że więcej mówi nam to o pozostałych uczestnikach, aniżeli o rzeczonym Zdrajcy.

Zebrał pęk białych róż, ale dlatego, że pozostali też uczestnicy również wiedzą, jak w to się gra i wręczyli mu prawdopodobnie te róże dlatego, żeby odwrócić od siebie uwagę Zdrajcy. Wszyscy wiedzą, jak w to się gra. Wszyscy obejrzeli nasze edycje, wszyscy obejrzeli światowe edycje i wiedzą, że w tym programie czasem robi się na opak niż się myśli - skwitował.

Czy Igor rzeczywiście polegnie jako Zdrajca? A może wszystkich nas - i Mikołaja - jeszcze zaskoczy? Tego dowiemy się z kolejnych odcinków programu "The Traitors", które ukazywać się będą w każdą niedzielę o godz. 19:45 na antenie TVN.

PRZECZYTAJ TEŻ: "The Traitors. Zdrajcy". Ile odcinków liczy 3. edycja i kiedy finał? Oto harmonogram premier