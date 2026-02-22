Ekstraklasa: Korona Kielce kontra Lech Poznań. Kto zgarnął cenne punkty?

Przełomowe momenty meczu Korona Kielce – Lech Poznań

Spotkanie Ekstraklasy piłkarskiej pomiędzy Koroną Kielce a Lechem Poznań zakończyło się zwycięstwem gości 2:1, z wynikiem do przerwy 0:2. Pierwszą bramkę dla Lecha zdobył Ali Gholizadeh w 30. minucie meczu. Przed zakończeniem pierwszej połowy, w doliczonym czasie gry, Antonio Milić podwyższył prowadzenie dla Kolejorza. Te dwa trafienia dały Lechowi komfortową przewagę.

Korona Kielce zdołała odpowiedzieć w drugiej części spotkania, gdy w 54. minucie Mariusz Stępiński strzelił gola głową, zmniejszając stratę do jednego trafienia. Mecz sędziował Piotr Lasyk z Bytomia. Na trybunach zasiadło 12 181 widzów, świadków emocjonującego starcia. Żółte kartki otrzymali Bartłomiej Smolarczyk z Korony oraz Timothy Ouma z Lecha, co podkreślało zacięty charakter rywalizacji.

Składy obu drużyn w starciu o punkty ligowe

Na boisko ze strony Korony Kielce wybiegli: Xavier Dziekoński – Bartłomiej Smolarczyk, Kostas Sotiriou, Marcel Pięczek – Wiktor Długosz, Tamar Svetlin, Martin Remacle (63. Simon Gustafson), Konrad Ciszek – Marcin Cebula (70. Nikodem Niski), Mariusz Stępiński, Antonin Cortes (83. Nono). Trener gospodarzy zdecydował się na konkretne ustawienie, licząc na przełamanie obrony rywali. Zmiany w trakcie meczu miały na celu wzmocnienie ofensywy i odświeżenie składu.

Lech Poznań rozpoczął mecz w składzie: Bartosz Mrozek – Robert Gumny, Wojciech Mońka, Antonio Milić, Michał Gurgul – Filip Jagiełło (46. Patrik Walemark, 90+5. Yannick Agnero), Antoni Kozubal, Pablo Rodriguez (80. Timothy Ouma) – Ali Gholizadeh (80. Taofeek Ismaheel), Mikael Ishak, Leo Bengtsson (64. Luis Palma). Trener gości rotował składem, wprowadzając świeżych zawodników w kluczowych momentach. Taktyka Kolejorza okazała się skuteczna, prowadząc do zdobycia trzech punktów w trudnym wyjazdowym meczu.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.