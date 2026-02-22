Energa Trefl Sopot zdobywa Puchar Polski. Kto został MVP turnieju?

Półfinały i droga do finału Pucharu Polski

W półfinałach turnieju o Puchar Polski koszykarze Energi Trefla Sopot zwyciężyli obrońcę tytułu, Górnik Zamek Książ Wałbrzych, wynikiem 92:67. Zespół Zastalu Zielona Góra, drugi finalista, pokonał natomiast WKS Śląsk Wrocław 86:79. Oba zespoły finalistów otrzymały znaczące wsparcie od swoich kibiców zgromadzonych na trybunach sosnowieckiej hali.

Fani Zastalu Zielona Góra byli liczniejsi i głośniejsi, jednak sympatycy rywali również aktywnie dopingowali swoją drużynę. Przed rozpoczęciem decydującego spotkania widownia z entuzjazmem uczestniczyła w „meksykańskiej fali”. W pierwszej kwarcie meczu przewaga należała do zespołu z Pomorza, który prowadził 7:2, a później 13:8. Po 10 minutach gry sopocianie mieli pięć punktów przewagi (21:16), co zapowiadało wyrównaną rywalizację.

Przebieg finału: przewaga Trefla Sopot

Krótko po wznowieniu gry Zastal Zielona Góra odrobił straty, a po celnym rzucie Krzysztofa Sulimy objął prowadzenie 22:21. Natychmiastowa riposta Trefla Sopot przyniosła siedem punktów z rzędu, co skłoniło trenera Zastalu, Arkadiusza Miłoszewskiego, do wzięcia czasu. Mecz charakteryzował się walką pod tablicami i nerwowymi momentami.

W 15. minucie na tablicy wyników widniał remis 30:30, jednak później nastąpił „odjazd” zespołu z Sopotu. Koszykarze Energi Trefla Sopot zdołali zbudować solidną zaliczkę przed przerwą, schodząc na nią z wynikiem 46:37. Drużyna z Zielonej Góry musiała szukać sposobu na odwrócenie losów spotkania w drugiej połowie.

Ostatnia kwarta i zwycięstwo Trefla Sopot

W trzeciej odsłonie spotkania koszykarze z Zielonej Góry próbowali odwrócić wynik, szukając trafień z dystansu i spod kosza rywali. Zespół Trefla skutecznie bronił, pilnując swojej korzystnej przewagi. Przed ostatnią kwartą doszło do niezwykłego wydarzenia: jeden z kibiców trafił do kosza z połowy boiska, wygrywając 100 tysięcy złotych.

W czwartej części meczu zielonogórzanom pozostała walka o jak najmniejszy rozmiar porażki. Ostatecznie Energa Trefl Sopot odniosła wysokie zwycięstwo z wynikiem 91:67. Najlepszym zawodnikiem turnieju (MVP) został Amerykanin Paul Scruggs, reprezentujący zwycięską drużynę z Sopotu.

Konkursy towarzyszące i historia turnieju

Rok wcześniej, również w sosnowieckiej hali, Puchar Polski koszykarzy po raz pierwszy w historii zdobył Górnik Zamek Książ Wałbrzych. W finale pokonali oni Kinga Szczecin wynikiem 80:78. Podczas czterodniowego turnieju w Sosnowcu odbyły się także dodatkowe atrakcje dla kibiców.

Konkurs wsadów wygrał Phil Fayne z Orlen Zastalu Zielona Góra, prezentując efektowne zagrania. W rywalizacji rzutów za trzy punkty najlepszy okazał się Maksymilian Wilczek, reprezentujący Legię Warszawa. Te wydarzenia urozmaiciły sportową rywalizację i dostarczyły dodatkowych emocji.

