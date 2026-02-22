Ekstraklasa. Korona Kielce – Lech Poznań: Czy wynik tego starcia zaskoczył kibiców?

Początek meczu Korona – Lech i pierwsze bramki

Spotkanie Korony Kielce z Lechem Poznań w ramach Ekstraklasy rozpoczęło się od dynamicznych akcji, gdzie obie drużyny starały się przejąć inicjatywę na boisku. Goście z Poznania zdołali jednak jako pierwsi przełamać obronę przeciwnika, co miało kluczowe znaczenie dla dalszego przebiegu pierwszej połowy.

Pierwszą bramkę dla Lecha Poznań zdobył Ali Gholizadeh w 30. minucie spotkania, otwierając wynik meczu. Tuż przed przerwą, w doliczonym czasie gry pierwszej części, Antonio Milić podwyższył prowadzenie na 2:0, skutecznie wykorzystując swoją szansę i zapewniając gościom komfortową przewagę do szatni.

Czy Korona Kielce zdołała odrobić straty?

Druga połowa meczu Korona Kielce – Lech Poznań przyniosła próbę odrobienia strat przez gospodarzy, którzy z większą determinacją ruszyli do ataku. W 54. minucie Mariusz Stępiński zdobył bramkę głową dla Korony, zmniejszając dystans do rywala i dając nadzieję na korzystniejszy rezultat.

Mimo wysiłków Korony Kielce, wynik meczu nie uległ już zmianie, co oznaczało zwycięstwo Lecha Poznań 2:1. Sędzia Piotr Lasyk z Bytomia musiał interweniować, pokazując żółte kartki Bartłomiejowi Smolarczykowi z Korony oraz Timothy'emu Oumie z Lecha. Całe spotkanie na stadionie śledziło 12 181 widzów, tworząc elektryzującą atmosferę.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.