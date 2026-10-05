Zdrada Rogowskiego coraz bliżej ujawnienia w "M jak miłość". Reakcja Agnes zszokuje

Telefon zdradzi Rogowskiego w 1945 odcinku "M jak miłość"!

Podczas wspólnego śniadania w domu Mostowiaków w 1945 odcinku "M jak miłość", Agnes postanowi sprawdzić umiejętności językowe Basi, która szkoliła niemiecki na wymianie uczniowskiej. Rotke w trakcie odpytywania siostry zauważy niepokojący szczegół, który drastycznie zmieni atmosferę przy stole. Nagle rozbrzmiewający dźwięk powiadomień w telefonie Rogowskiego przykuje jej uwagę, zwłaszcza gdy ten gorączkowo spróbuje go wyciszyć, a Agnes zobaczy na ekranie dowód jego winy.

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Agnes zdemaskuje kłamstwo ojca w 1945 odcinku "M jak miłość"!

W 1945 odcinku "M jak miłość" Rogowski ponownie posłuży się wymówką, próbując ukryć przed bliskimi, że to Joanna (Dominika Sakowicz) próbuje się z nim skontaktować. Agnes od razu rozpozna kłamstwo ojca i ogarnie ją ogromna wściekłość na jego dwulicowość. Jej irytacja sięgnie zenitu.

– Naciągacze.

Frustracja Agnes w 1945 odcinku "M jak miłość" znajdzie ujście w zawoalowanej formie podczas rozmowy. Dziewczyna w obecności Marysi rzuci ostre aluzje, testując Basię ze słówek określających kłamców i oszustów. Choć słowa będą ubrane w językową zagadkę, ich prawdziwe, gorzkie przesłanie pozostanie ukryte przed nieświadomą resztą rodziny.

– A jak jest osoba, która nie dotrzymuje obietnic? To kłamca. Raczej oszust. A jak będzie nawałnica? Albo nie. Nadchodzi burza?

Pozorny spokój Artura w 1945 odcinku "M jak miłość"!

Artur w 1945 odcinku "M jak miłość" bezbłędnie odczyta intencje córki, wymieniając z nią znaczące spojrzenie. Ku jego uldze, Agnes zdecyduje się nie kontynuować tego prowokacyjnego tonu. Choć ryzyko zdemaskowania będzie ogromne, tajemnica na ten moment pozostanie bezpieczna.

Co więcej, w 1945 odcinku "M jak miłość" Marysia włączy się do rozmowy, jednak skieruje konwersację na bardziej pozytywne tory, nieświadomie ratując skórę niewiernemu mężowi. Spokój Rogowskiego będzie jednak wyłącznie tymczasowy.

Kiedy 1945 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Emisja 1945 odcinka popularnego serialu "M jak miłość" na antenie TVP2 została zaplanowana na poniedziałek, 5 października 2026 r., o godzinie 20.50.