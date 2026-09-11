M jak miłość. Zdrajca Artur po wyjeździe z kochanką odegra przed Marysią idealnego męża

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-09-11 12:34

W 1941. odcinku serialu "M jak miłość" widzowie zobaczą podwójne życie Artura granego przez Roberta Moskwę. Mężczyzna wyjedzie na medyczne sympozjum do Niemiec w towarzystwie Joanny, w którą wciela się Dominika Sakowicz. Po miłosnych uniesieniach w berlińskim hotelu wróci do Marysi, czyli Małgorzaty Pieńkowskiej, udając stęsknionego ojca rodziny. Jego kłamstwa przed żoną oraz córkami, Agnes i Basią, wkrótce jednak wyjdą na jaw.

Joanna poprawia marynarkę Artura przy samochodzie. O romansie w serialu M jak miłość przeczytasz w serwisie Eska.
Autor: MTL Maxfilm/ Materiały prasowe M jak miłość odc. 1941. Joanna (Dominika Sakowicz), Artur Rogowski (Robert Moskwa)

Artur i Joanna w 1941. odcinku "M jak miłość" spędzą czas w berlińskim hotelu

Podczas wyjazdu do stolicy Niemiec niewierny mąż Marysi całkowicie odda się romansom z Joanną Dobrzańską. Bohater grany przez Roberta Moskwę wykorzysta wolny czas między wykładami na potajemne spotkania z kochanką, zupełnie zapominając o pozostawionej w kraju żonie. W tym samym czasie zmartwiona nieobecnością męża bohaterka będzie żyła w przekonaniu, że jej ukochany jest po prostu zapracowany. Tylko jedna postać domyśli się prawdziwego charakteru tej służbowej delegacji.

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Przyjazd Rogowskiego do Grabiny zbiegnie się w czasie z ogromną niespodzianką dla całej rodziny. Po kilkumiesięcznej nieobecności do domu wróci nastoletnia Basia, którą kreuje Karina Woźniak. Uczennica zakończy tym samym wymianę w Hamburgu. Pojawienie się córki zwiastuje spore zmiany, ponieważ kochliwa dziewczyna pozna wkrótce nowego chłopaka. Choć w domu zapanuje radość, nastolatka błyskawicznie wyczuje gęste napięcie pomiędzy rodzicami.

Po burzliwym romansie z Joanną bohater z ogromnym trudem zakończy berliński wyjazd, jednak ostatecznie odwiezie swoją kochankę pod jej dom, by następnie udać się prosto do Marysi. Rozpocznie tym samym spektakl dla całej rodziny, w tym teściowej Barbary, granej przez Teresę Lipowską. To właśnie tej krewnej mężczyzna skarżył się niedawno na swoje nieudane małżeństwo. Teraz będzie jednak usilnie udawał przed bliskimi stęsknionego męża.

M jak miłość, odcinek 1941: Artur po upojnym wyjeździe z Joanną wróci do Marysi! Odegra przed córkami kochającego męża, ale Agnes i tak pozna prawdę! - WIDEO
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Marysia nie zauważy zdrady Artura w 1941. odcinku "M jak miłość"

Zmęczona długą rozłąką żona przywita męża niezwykle ciepło, obdarowując go niewinnym pocałunkiem w policzek. Jej uwaga będzie jednak całkowicie pochłonięta nagłym powrotem córki Basi. Z tego powodu zaniepokojona matka zignoruje widoczne wyrzuty sumienia i narastające zmęczenie na twarzy Artura. Mężczyzna, choć zakochany w swojej nowej partnerce, nie zdobędzie się na odwagę, by przyznać się do zdrady i odejść do kochanki.

Ostatecznie całą prawdę o romantycznym wyjeździe Artura z Joanną do Niemiec pozna Agnes.

Emisja 1941. odcinka "M jak miłość" w TVP2

Fani produkcji będą mogli poznać dalsze losy bohaterów już niebawem. Telewizyjna premiera najnowszego odcinka zaplanowana jest na poniedziałek, 21 września 2026 roku. Emisja tradycyjnie odbędzie się o godzinie 20.50 na antenie stacji TVP2.

M jak miłość. Marysia przyłapie Artura z Joanną! Tak dowie się o zdradzie męża!

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