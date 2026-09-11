M jak miłość. Zdrajca Artur po wyjeździe z kochanką odegra przed Marysią idealnego męża

Artur i Joanna w 1941. odcinku "M jak miłość" spędzą czas w berlińskim hotelu

Podczas wyjazdu do stolicy Niemiec niewierny mąż Marysi całkowicie odda się romansom z Joanną Dobrzańską. Bohater grany przez Roberta Moskwę wykorzysta wolny czas między wykładami na potajemne spotkania z kochanką, zupełnie zapominając o pozostawionej w kraju żonie. W tym samym czasie zmartwiona nieobecnością męża bohaterka będzie żyła w przekonaniu, że jej ukochany jest po prostu zapracowany. Tylko jedna postać domyśli się prawdziwego charakteru tej służbowej delegacji.

Niespodziewany powrót Basi do Grabiny w 1941. odcinku "M jak miłość"

Przyjazd Rogowskiego do Grabiny zbiegnie się w czasie z ogromną niespodzianką dla całej rodziny. Po kilkumiesięcznej nieobecności do domu wróci nastoletnia Basia, którą kreuje Karina Woźniak. Uczennica zakończy tym samym wymianę w Hamburgu. Pojawienie się córki zwiastuje spore zmiany, ponieważ kochliwa dziewczyna pozna wkrótce nowego chłopaka. Choć w domu zapanuje radość, nastolatka błyskawicznie wyczuje gęste napięcie pomiędzy rodzicami.

Po burzliwym romansie z Joanną bohater z ogromnym trudem zakończy berliński wyjazd, jednak ostatecznie odwiezie swoją kochankę pod jej dom, by następnie udać się prosto do Marysi. Rozpocznie tym samym spektakl dla całej rodziny, w tym teściowej Barbary, granej przez Teresę Lipowską. To właśnie tej krewnej mężczyzna skarżył się niedawno na swoje nieudane małżeństwo. Teraz będzie jednak usilnie udawał przed bliskimi stęsknionego męża.

23

Marysia nie zauważy zdrady Artura w 1941. odcinku "M jak miłość"

Zmęczona długą rozłąką żona przywita męża niezwykle ciepło, obdarowując go niewinnym pocałunkiem w policzek. Jej uwaga będzie jednak całkowicie pochłonięta nagłym powrotem córki Basi. Z tego powodu zaniepokojona matka zignoruje widoczne wyrzuty sumienia i narastające zmęczenie na twarzy Artura. Mężczyzna, choć zakochany w swojej nowej partnerce, nie zdobędzie się na odwagę, by przyznać się do zdrady i odejść do kochanki.

Ostatecznie całą prawdę o romantycznym wyjeździe Artura z Joanną do Niemiec pozna Agnes.

Emisja 1941. odcinka "M jak miłość" w TVP2

Fani produkcji będą mogli poznać dalsze losy bohaterów już niebawem. Telewizyjna premiera najnowszego odcinka zaplanowana jest na poniedziałek, 21 września 2026 roku. Emisja tradycyjnie odbędzie się o godzinie 20.50 na antenie stacji TVP2.