M jak miłość, odcinek 1939: Zduński drży o zdrowie syna. Podał mu leki, ale gorączka nie ustępuje

Choroba Antka w 1939. odcinku "M jak miłość". Paweł Zduński odchodzi od zmysłów

Zduński w 1939. odcinku telenoweli zyska kolejny ogromny powód do niepokoju. Niedawno pożegnał ukochaną Frankę, graną przez Dominikę Kachlik, a teraz musi zmierzyć się z pogarszającym się stanem małego synka. Antek walczy z infekcją już od dłuższego czasu, ale zastosowana kuracja medyczna nie przynosi oczekiwanych rezultatów.

Chłopiec zażywa leki z grupy antybiotyków już trzecią dobę, a termometr bez przerwy wskazuje podwyższoną temperaturę. Taka sytuacja sprawia, że samotny ojciec zaczyna podejrzewać znacznie poważniejsze schorzenie.

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Przerażony całą sytuacją wdowiec zdecyduje się na natychmiastowy kontakt z Agnes. Kobieta spędzała ostatnio z dzieckiem sporo czasu i potrafi zająć się maluchem w kryzysowych momentach, a dzięki wykształceniu medycznemu będzie w stanie wykluczyć nietypowe komplikacje zdrowotne.

W 1939. odcinku produkcji TVP lekarka z Niemiec bardzo rzetelnie podejdzie do utrzymującej się gorączki u małego pacjenta. Mając na uwadze brak reakcji na antybiotyk, natychmiast zleci wykonanie szczegółowych testów pod kątem grypy oraz wirusa RSV. Okres oczekiwania na wyniki badań okaże się dla bohatera granego przez Rafała Mroczka prawdziwą udręką, ponieważ po niedawnych dramatach panicznie boi się o życie kolejnego członka rodziny.

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Na całe szczęście najczarniejsze obawy zatroskanego ojca zupełnie się nie ziszczą. Początek doby przyniesie wiele strachu z powodu wysokiej gorączki, ale z biegiem czasu organizm Antka zacznie pozytywnie reagować na leczenie. Najgorszy moment minie, co ostatecznie pozwoli wyczerpanemu mężczyźnie na chwilę wytchnienia.

Problemy zdrowotne chłopca uświadomią wdowcowi, że łączenie wychowywania potomka z aktywnością zawodową i domowymi obowiązkami to wyjątkowo trudne zadanie. Z tego powodu postanowi rozpocząć intensywne poszukiwania profesjonalnej opiekunki. Sam proces rekrutacji nowej niani przyniesie jednak sporo nieoczekiwanych komplikacji.