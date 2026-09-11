"M jak miłość". Marysia odkryje romans Artura z Joanną. Koniec sielanki u Rogowskich

Nadchodzą problemy w „M jak miłość”. Rogowska nie wytrzyma ze zdrajcą Arturem

Najnowsze „Kulisy serialu M jak miłość” uchyliły rąbka tajemnicy na temat październikowych epizodów. To właśnie jesienią Marysia odkryje, że jej mąż ma romans z Joanną. Zrozumie też, że dziwne zachowanie Artura ma bezpośredni związek z obecnością kochanki w jego życiu.

Chociaż Rogowski nie odejdzie od rodziny, po romantycznym wypadzie z Joanną do Berlina (w 1941. odcinku), będzie kontynuował tę podwójną grę. Z jednej strony łóżkowe igraszki z kochanką, z drugiej – powroty do żony i dzieci. Mimo starań niewiernego męża, by zachować pozory idealnego ojca i partnera, Marysia zacznie wyczuwać, że coś jest nie tak.

Wkrótce miarka się przebierze. W jednej ze scen Rogowska wejdzie do gabinetu męża, postawi przed nim kawę i chłodno oświadczy, że nie widzi dalszej przyszłości ich związku bez szczerych wyjaśnień.

„- Chyba wiesz, o czym chcę z tobą porozmawiać?” – zapyta.„- Nie...” – odpowie Rogowski.„- O naszym małżeństwie” – podsumuje krótko Marysia.

Tak przebiegnie decydująca rozmowa Marysi i Artura w „M jak miłość”

Jak Artur zareaguje na konfrontację? Po raz kolejny zacznie manipulować żoną, twierdząc, że to jedynie chwilowy kryzys, który minie bez szwanku dla niej samej. Będzie kłamał prosto w oczy, chociaż dobrze wie, że jego relacja z Joanną zrujnuje życie Marysi.

Podczas tej wymiany zdań Rogowska zyska pewność, że mąż nie jest z nią szczery. Chociaż przejrzy go na wylot, nadal nie będzie miała twardych dowodów na to, że w grę wchodzi inna kobieta.

O samej postaci wypowiedziała się Małgorzata Pieńkowska w „Kulisach serialu M jak miłość”:

„Marysia ma normy moralne w sobie, ale wie, że życie jest różnorakie i że nie ma formy białej i czarnej, jest dużo szarości i że każdy przypadek jest inny. To mi się w niej też podoba, bo to pokazuje, że ma dystans do życia. A to jest bardzo cenne. Ja bym chciała, żeby ta Marysia pokazała wszystkim kobietom, że jest w nas moc. Naprawdę. Trzeba o siebie zadbać, a reszta ułoży się sama”

Oto jak Marysia w „M jak miłość” dowie się, że Artur ją zdradza z Joanną!

Prawda wyjdzie na jaw szybciej, niż Artur by sobie tego życzył. Tego samego dnia Marysia wejdzie do gabinetu bez pukania i nakryje męża w trakcie namiętnego pocałunku z Joanną. Ten szokujący moment widzowie zobaczą w październikowych odcinkach „M jak miłość”.

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