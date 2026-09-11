M jak miłość. Mariusz zatuszuje zbrodnię na Sowińskim. Kasia zaproponuje wyjazd

Mariusz w 1943 odcinku „M jak miłość" zatai przed Kasią prawdę o Sowińskim

Zbrodnia w 1943. odcinku „M jak miłość” na razie nie ujrzy światła dziennego. Mariuszowi uda się uniknąć odpowiedzialności. Personel medyczny potraktuje niespodziewaną nieobecność Sowińskiego jedynie jako dziwne zniknięcie, a nie efekt brutalnego ataku. W feralną noc, po odkryciu zdrady Kasi, Sanocki wtargnie do domu dyrektora, gdzie rozegra się prawdziwy dramat.

Przed śmiertelnym ciosem w 1942. odsłonie „M jak miłość” Sowiński nie zdąży wyjawić rywalowi, że Zosia nie jest jego córką. Wściekły Mariusz będzie chciał wyłącznie wyeliminować konkurenta, który odebrał mu ukochaną żonę. Widząc wcześniej Kasię i Sowińskiego razem, wściekły mąż weźmie to za dowód na ich gorący romans.

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Mariusz po ataku na Sowińskiego. Co zrobi ze zwłokami w 1943 odcinku „M jak miłość"?

Po zadaniu śmiertelnego ciosu w 1943. odcinku „M jak miłość” Sowiński bezwładnie osunie się na ziemię. Zakrwawiony morderca zostanie w domu dyrektora, by zatuszować ślady. Mariusz uzna, że pozbycie się zwłok jest zbyt ryzykowne, dlatego zostawi je na miejscu. Po wszystkim, pod osłoną nocy, cicho wślizgnie się do sypialni Kasi, nie przyznając się do morderstwa.

Zniknięcie Sowińskiego i plan Kasi w 1943 odcinku „M jak miłość"

Kolejnego dnia w 1943. odcinku „M jak miłość” podwładni Sowińskiego zaczną się niepokoić jego brakiem. Telefon będzie milczał, a dyrektor nie pojawi się w pracy. W tym samym czasie przerażona Kasia zacznie kombinować, jak pozbyć się natarczywego szantażysty, nie mając pojęcia, że Mariusz zdążył go już zlikwidować.

Zemsta Mariusza w 1943 odcinku „M jak miłość". Jak ukara Kasię?

Mariusz w 1943. odcinku „M jak miłość” będzie ukrywał przed Kasią prawdę o parku. Przestraszona kobieta, chcąc uciec przed rzekomo żyjącym kochankiem, wpadnie na pomysł przeprowadzki za ocean. To tylko utwierdzi mordercę w przekonaniu, że żona kręci. Mężczyzna postanowi boleśnie się odegrać.

Mateusz Mosiewicz w „Kulisach serialu M jak miłość” stwierdził jasno:

„- Mariusz czuje, że Kasia jest wobec nieszczera, że mu się wymyka z rąk, że oddala się od niego. I najgorsze jest to, że on nie do końca rozumie dlaczego. To doprowadza go do furii i do zmiany zachowania, zmiany przyjmowanej taktyki wobec Kasi"

Paulina Lasota, grająca Kasię, również rzuciła nieco światła na sytuację swojej bohaterki:

„- Niestety jej domek z kart zaczyna się powoli burzyć. Każdy kolejny krok jest coraz bardziej dramatyczny i traumatyczny. I będzie bardzo ciężko się z tego wyplątać. Każda kolejna decyzja jest wynikiem wcześniejszych wyborów..."

Kiedy 1943 odcinek „M jak miłość" w TVP2? Data emisji

Odcinek 1943 „M jak miłość” trafi na antenę TVP2 w poniedziałek, 28 września 2026 roku, o godzinie 20.50.