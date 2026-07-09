Anna Matysiak przyszła na świat 21 kwietnia 1989 w Warszawie. W młodości uczęszczała do Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im Romana Turczynowicza w Warszawie, jednak swoją zawodową przyszłość postanowiła związać z aktorstwem. Anna Matysiak jest absolwentką warszawskiej WSKiMS, gdzie ukończyła studia magisterskie na kierunku aktorstwo. Swój debiut na małym ekranie zaliczyła w 2009 roku. Wówczas dołączyła do obsady serialu telewizyjnego "Tancerze", w którym jako Luiza Rybarczyk występowała do 2010 roku. Natomiast największą rozpoznawalność zyskała w 2011 roku za sprawą roli Majki Lisieckiej, czyli córki Kariny (Agnieszka Dygant) i Szczepana (Piotr Adamczyk) w komedii romantycznej "Listy do M.". Matysiak zagrała w trzech filmach tej serii.

Sprawdź się: Jak dobrze pamiętasz "Listy do M."? QUIZ dla największych fanów

Uroczysta premiera filmu Listy do M 5

Anna Matysiak zachwyciła metamorfozą

Dzięki roli w popularnej komedii, propozycje zawodowe dla Anny Matysiak posypały się jak z rękawa. Później mogliśmy ją oglądać między innymi w serialu "Przepis na życie", "Komisarz Alex", "Prawo Agaty" czy "Klan". Wszyscy z pewnością pamiętają także jej fenomenalny taniec w programie "Dance Dance Dance", w którym odtworzyła choreografię Michaela Jacksona. Anna Matysiak przez lata nosiła kruczoczarne włosy. Widzowie z pewnością pamiętają, że kilkanaście lat temu swoją fryzurę wzbogaciła o różowy akcent w postaci grzywki. Od tamtej pory aktorka słynęła z nieco drapieżnego stylu. Niedawno pojawiła się na premierze teatralnej spektaklu "Razem czy osobno?" w Teatrze Capitol oraz "Rodzina w sieci, czyli polowanie na followersów" w Teatrze Kamienica. Uwagę przykuwał odmieniony wizerunek aktorki, która nie tylko wybiera teraz stylizacje utrzymany w jasnej tonacji, ale również zmieniła uczesanie. Po czarnych włosach nie ma już śladu! Anna Matysiak teraz jest blondynką!

Zajrzyjcie do naszej galerii i sprawdźcie, jak dziś wygląda Majka Lisiecka z "Listów do M."!