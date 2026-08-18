Hotel Paradise 13 zmienia godziny emisji! Po wyjątkowym starcie nastąpi ważna zmiana

Hotel Paradise 13. Najpierw wyjątkowa premiera

13. edycja „Hotelu Paradise” rozpocznie się w nietypowy sposób. Zamiast czekać na poniedziałek, widzowie zobaczą pierwsze odcinki już w weekend. Pierwszy odcinek nowego sezonu "Hotelu Paradise" zostanie wyemitowany w sobotę, 29 sierpnia, o godz. 20:55, a drugi – dzień później, w niedzielę 30 sierpnia, również o godz. 20:55.

To jednak niejedyna nowość. Premierowe epizody będzie można oglądać jednocześnie na antenach TVN i TVN7. Dzięki temu start nowego sezonu będzie miał wyjątkową oprawę.

Hotel Paradise 13. Później zmiana godziny

Po premierowym weekendzie widzowie nie powinni już szukać „Hotelu Paradise” w sobotnim czy niedzielnym paśmie. Program przejdzie bowiem na stały, dobrze znany harmonogram. Od poniedziałku do czwartku nowe odcinki będą emitowane o godz. 20:00 w TVN7. Czyli 55 minut wcześniej niż specjalny weekendowy start.

Warto więc zapamiętać tę zmianę, szczególnie jeśli ktoś planuje oglądać 13. sezon od pierwszego do ostatniego odcinka. Weekendowy start jest jedynie specjalnym rozwiązaniem na początek edycji.

Hotel Paradise 13. Nowy sezon pełen zmian

Nietypowe godziny emisji to niejedyna niespodzianka przygotowana dla fanów programu. W 13. edycji pojawią się również nowe elementy gry, w tym Rajskie Tableau z trzynastoma tajemniczymi kartami, które mogą wpływać na sytuację mieszkańców willi. Zmieni się także prowadząca. Początkową część sezonu poprowadzi Klaudia El Dursi, a później jej miejsce zajmie Edyta Zając. Obie prowadzące pojawią się więc w jednej edycji programu. Uczestnicy ponownie zamieszkali w egzotycznej Tajlandii, gdzie walczyli o relacje, przetrwanie w programie i finałową nagrodę. Na zwycięzców ponownie czeka 200 tys. zł.

Kiedy oglądać „Hotel Paradise 13”?

29 sierpnia, sobota – godz. 20:55 – TVN i TVN730 sierpnia, niedziela – godz. 20:55 – TVN i TVN7od kolejnego tygodnia, poniedziałek–czwartek – godz. 20:00 – TVN7