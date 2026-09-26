Dramat niewiernego Artura w "M jak miłość"! Po odkryciu romansu straci i żonę i kochankę

M jak miłość odc. 1945: Marysia odkryje romans Artura i Joanny

W 1945. epizodzie "M jak miłość" Artur zapłaci wysoką cenę za swoje zachowanie. Mężczyzna w jednym momencie straci zarówno żonę, jak i kochankę. Chociaż wcześniej, po wspólnym wyjeździe do Berlina, wydawało się, że zrezygnował z Joanny na rzecz ratowania małżeństwa, to po raz kolejny złamie swoje obietnice. Znowu wyląduje w objęciach kochanki. Pechowo, właśnie w tym momencie do jego gabinetu wejdzie niczego niespodziewająca się Marysia.

Dla Marysi ten widok w 1945. odcinku "M jak miłość" będzie prawdziwym szokiem. Zobaczy parę w intymnej sytuacji i wreszcie zrozumie, skąd brało się ostatnio dziwne zachowanie jej męża. Będzie też jasne, dlaczego Joanna na chwilę zniknęła z ich życia, choć – jak widać – nie na długo, skoro właśnie spotkała ją w gabinecie swojego męża.

M jak miłość odc. 1945: Joanna ucieknie z gabinetu

W 1945. odcinku "M jak miłość" Artur, widząc co się stało, natychmiast wybiegnie za zdruzgotaną żoną. Ta sytuacja odbije się poważnie na zdrowiu Marysi, która po wyjściu z pokoju złapie się za klatkę piersiową. Kobieta osunie się na krzesło, a pomocą będą musieli służyć jej Judyta (Paulina Chruściel) i jej ojciec, Karol (Stanisław Brejdygant). Rogowska będzie miała duszności, co mocno zmartwi obecnych na miejscu. Na tym etapie jeszcze nie będą świadomi, co doprowadziło ją do takiego stanu.

Jednak wszystko stanie się jasne, gdy w 1945. odcinku "M jak miłość" zobaczą Joannę, która w pośpiechu, poprawiając ubranie, będzie opuszczać gabinet. Kobieta za wszelką cenę będzie chciała uniknąć konfrontacji z Marysią i jej otoczeniem, dlatego wybierze ucieczkę. Zaskoczeni świadkowie nie zdążą jej zatrzymać. Tym samym Artur zostanie opuszczony przez kochankę.

M jak miłość odc. 1945: Marysia odrzuci Artura

Według doniesień portalu swiatseriali.interia.pl, w 1945. odcinku "M jak miłość" Marysia kategorycznie odetnie się od męża. To będzie już kolejna zdrada z jego strony – wcześniej Artur uwikłał się przecież w relację z Teresą (Dominika Łakomska). Zgodnie z wcześniejszymi obietnicami, tym razem żona nie zamierza mu wybaczyć.

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- Marysiu…?!

- Nie! Nie chcę z tobą rozmawiać. Zostaw mnie!!! Słyszysz? Zostaw mnie!

W 1945. odcinku "M jak miłość" zrezygnowany Artur odsunie się w stronę recepcji. Mężczyzna przez moment będzie się wahał, jak powinien postąpić, ale widząc fatalny stan żony, zrezygnuje z dalszych prób rozmowy. Uświadomi sobie, że w tym momencie nie ma już żadnych szans na porozumienie.

M jak miłość: kiedy emisja 1945. odcinka?

Widzowie będą mogli obejrzeć 1945. odcinek "M jak miłość" w poniedziałek, 5 października 2026 roku. Emisja zaplanowana jest na godzinę 20.50 na antenie telewizyjnej Dwójki.