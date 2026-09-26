Artur z „M jak miłość” podejmie ryzykowną decyzję. Zechce wyjechać z kochanką

Joanna z „M jak miłość” przyprze Artura do muru w odcinku 1945

W 1945. epizodzie „M jak miłość”, tuż po powrocie z berlińskiego sympozjum u boku Joanny, Rogowski zupełnie straci koncentrację. Choć stanowczo zarzekał się, że nigdy nie porzuci Marysi, namiętność do Dobrzańskiej okaże się silniejsza od rozsądku. Mężczyzna będzie wręcz oderwany od zawodowych obowiązków.

Jak podaje serwis swiatseriali.interia.pl, podczas pracy w przychodni Artur będzie czytał kolejne wiadomości od Joanny. Zgodnie z zapowiedziami, zakochana kobieta zacznie walczyć o serce lekarza, absolutnie nie dając mu chwili wytchnienia.

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- Wiem, że nie odejdziesz od żony. A ja nie potrafię bez ciebie żyć, nie potrafię oddychać... Zawsze będę kochać, bez względu na wszystko Spotkajmy się jeszcze jeden, ostatni raz. Proszę… Cały czas myślę o tobie… Tylko o tobie…

Artur nie będzie umiał zakończyć romansu. W 1945. odcinku „M jak miłość” ulegnie kochance

Kolejne błagania zdesperowanej kochanki całkowicie go rozstroją. W 1945. odcinku „M jak miłość” Rogowski, czując olbrzymią presję, postanowi jednak odpowiedzieć na jej próby kontaktu. Ostatecznie chwyci za telefon, choć nadal będzie przekonany, że musi pozostać przy żonie.

- Artur... Możesz rozmawiać? Nie chcę, żebyś miał przeze mnie kłopoty...

- Nie, jestem sam i... nie mogłem nie odebrać... Posłuchaj... Nie zostawię Marysi, nie zasłużyła na to, nie mogę... I nie mogę się z tobą spotkać, pożegnać, nie mam na to dość siły. Uciekłbym z tobą gdzieś na koniec świata…

Słysząc te słowa, zachwycona Joanna natychmiast zaproponuje mu wspólną ucieczkę, wierząc, że w ten sposób zdołają rozpocząć nowe życie.

- Dobrze! Zróbmy tak, teraz, zaraz... Za pięć minut mogę podjechać przed twój dom… Artur, wsiadam do samochodu i jadę po ciebie… Wyjdziesz z domu i wyjeżdżamy!

- Nie, nie… Wybacz, nie mogę.

Szokujący finał w „M jak miłość”. Marysia nakryje Artura i Joannę w odcinku 1945

Dobrzańska jednak nie odpuści. Kiedy Rogowski będzie kończył zmianę, kobieta niespodziewanie wkroczy do jego gabinetu. Zdezorientowany lekarz na początku nie zorientuje się, z kim ma do czynienia, ale zdesperowana kochanka szybko da o sobie znać.

- Przychodnia jest już nieczynna, właśnie wychodzę.

- To ja...

Wystarczy jeden kontakt wzrokowy, by wszystkie wcześniejsze obietnice Artura o wierności odeszły w niepamięć. W 1945. odcinku „M jak miłość” Rogowski wyda się całkowicie obezwładniony pożądaniem i ostatecznie rzuci się w ramiona Joanny, przystając na pomysł ucieczki.

- Wyjedziemy... Choćby zaraz.

Kiedy wydawać by się mogło, że decyzja została podjęta, do drzwi gabinetu nagle zapuka niczego nieświadoma Marysia. Sielanka zakochanej pary zamieni się w prawdziwy koszmar!

Kiedy emisja 1945. odcinka „M jak miłość” na antenie TVP2?

Fani będą mogli zobaczyć ten wstrząsający odcinek 1945 „M jak miłość” w poniedziałek, 5 października 2026 roku. Emisja tradycyjnie o godzinie 20.50 w programie drugim Telewizji Polskiej.