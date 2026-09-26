Marysia przyłapie Artura na zdradzie w "M jak miłość". Zszokowana złapie się za serce

Marysia nakryje Artura i Joannę w 1945. odcinku "M jak miłość"

W 1945. epizodzie popularnej produkcji TVP Marysia po raz kolejny dowie się o niewierności Artura. W przeszłości mężczyzna zdradzał ją z Teresą (Dominika Łakomska), co było dla Rogowskiej potężnym ciosem. Tym razem historia się powtórzy, a żona przyłapie lekarza na gorącym uczynku z Joanną.

Rogowska pojawi się w przychodni w towarzystwie swoich znajomych – Judyty Kosowskiej (Paulina Chruściel) i jej ojca Karola (Stanisław Brejdygant). Chcąc poprosić męża o przysługę medyczną dla seniora, skieruje się do jego gabinetu. Nie będzie jednak świadoma, że Artur w tym czasie przebywa tam sam na sam z kochanką.

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– Słuchajcie, Artur jest w gabinecie. Poproszę go, może się zgodzi.

– Tak?

Rogowska zasłabnie po odkryciu romansu męża

Kiedy Marysia otworzy drzwi do gabinetu lekarskiego, zaniemówi. Zobaczy swojego męża całującego się z Joanną. Zszokowana natychmiast wybiegnie na korytarz, złapie się za serce i bez sił opadnie na krzesło. Jej zachowanie mocno zaniepokoi Judytę i Karola, którzy od razu pospieszą jej z pomocą.

Rogowska będzie miała poważne problemy z oddychaniem. Jej przyjaciele, widząc ten stan, zaczną obawiać się najgorszego i podejrzewać atak serca.

– Co się dzieje? Marysia? Mów do mnie!

– Coś z sercem...

Zdrada Artura wyjdzie na jaw w "M jak miłość" (odc. 1945)

Niedługo potem z pomieszczenia wyjdzie Artur, w pośpiechu zapinając koszulę. Jak podaje portal swiatseriali.interia.pl, początkowo Judyta ucieszy się na widok lekarza, licząc na jego pomoc. Radość zniknie jednak błyskawicznie, gdy z gabinetu wyłoni się również naprędce ubierająca się Joanna. Dla wszystkich zgromadzonych sytuacja stanie się całkowicie jasna.

– Artur!? Dzięki Bogu, chodź tu do nas! Marysia, ona chyba…

– No pięknie… pięknie…

Artur spróbuje podejść do cierpiącej żony, jednak zdruzgotana Marysia odrzuci jego pomoc. Kategorycznie odmówi rozmowy z niewiernym mężem. Na szczęście Rogowska przeżyje ten wstrząs, ale z pewnością długo nie otrząśnie się po kolejnym ciosie zadanym przez ukochanego.

– Marysiu…?!

Kiedy oglądać 1945. odcinek "M jak miłość"?

Emisja 1945. odcinka serialu "M jak miłość" zaplanowana jest na poniedziałek, 5 października 2026 roku, o godzinie 20:50 na antenie TVP2.