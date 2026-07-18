Zasłynął dzięki roli Adasia Skalskiego w "Niani". Tak dziś wygląda dziecięcy gwiazdor

Roger Karwiński przyszedł na świat 3 czerwca 1994 w Sosnowcu. Swoją medialną przygodę rozpoczął jako dziecko, kiedy w 2003 roku wziął udział w popularnym talent show "Od przedszkola do Opola". Później na dobre zajął się aktorstwem i jako dziesięciolatek występował na deskach Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie. Jednak prawdziwą rozpoznawalność zyskał rok później, kiedy w 2005 roku dołączył do obsady serialu "Niania", w którym wcielił się w rolę rezolutnego rozrabiaki, który nieustannie dokuczał swoim siostrom - Adasia Skalskiego. Roger Karwiński w momencie pojawienia się w produkcji miał zaledwie 11 lat, a w serialu występował do czasu zakończenia jego emisji, czyli do roku 2009.

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Co dziś robi Roger Karwiński, czyli serialowy Adaś Skalski z "Niani"?

Roger Karwiński w wywiadach podkreślał, że praca na planie popularnego serialu u boku tak doświadczonych aktorów, jak Agnieszka Dygant (Frania Maj), Tomasz Kot (Maksymilian Skalski) czy Adam Ferency (Konrad, kamerdyner w domu Skalskich), wiele go nauczyła. Później Karwińskiego mogliśmy oglądać w "Plebanii" i "Na Wspólnej". Karwiński zajął się także dubbingiem, a jego głos mogliśmy usłyszeć między innymi, w polskiej wersji językowej w produkcjach takich jak "Nie ma to jak hotel", "Scooby-Doo: Wakacje z duchami" czy "Co gryzie Jimmy’ego?". Z czasem jednak serialowy Adaś Skalski odsuwał się nieco od głównego nurtu show-biznesu. Zajmował się między innymi organizacją tras koncertowych, a także próbował swoich sił w stand-upie. Swoją karierę aktorską skupił głównie wokół teatru. W 2012 roku założył kanał na YouTube, na którym publikował materiały dotyczące gier wideo.

Zajrzyjcie do naszej galerii i sprawdźcie, jak dziś wygląda Adaś Skalski z "Niani", czyli Roger Karwiński.