Zaskakujący zwrot akcji w "M jak miłość" po wakacjach. Agnes w końcu zdradzi tajemnicę Artura?

Artur złamie dane słowo. Agnes rozczaruje się po wakacjach w „M jak miłość”

Najnowsze epizody hitowego serialu „M jak miłość” przyniosą spore emocje. W 1941 odcinku Agnes zdemaskuje Artura, który wbrew swoim deklaracjom nie skończy potajemnych spotkań z Joanną. Mimo początkowego szoku młoda Rotke zatai całą prawdę zarówno przed Marysią, jak i Barbarą (Teresa Lipowska). Gryzące sumienie sprawi jednak, że dziewczyna postanowi na jakiś czas uciec od problemów i wyjedzie do Niemiec, unikając konfrontacji ze zdradzoną żoną i resztą rodziny.

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Sytuacja skomplikuje się jeszcze bardziej po wakacyjnej przerwie. W 1937 odcinku Agnes powróci, licząc na to, że jej stanowcze ostrzeżenie odniosło skutek i Artur zerwał z kochanką. Rogowski poczuje się pewnie, zapewniając córkę, że ich romans to przeszłość. Jako dowód przedstawi decyzję o odejściu z gródeckiej przychodni, by nie musieć widywać nowej pracownicy placówki. Niestety, wkrótce ojciec Agnes da się zmanipulować błagalnej wiadomości od Joanny. Potajemne spotkanie w lesie zakończy się czułymi uściskami, a ich zakazany związek rozkwitnie na nowo.

Sekretny wyjazd Artura. Nowy odcinek „M jak miłość” zaskoczy widzów

Odcinek 1941 odsłoni kolejne kłamstwa Rogowskiego. Miłosna relacja mężczyzny wejdzie na nowy poziom, gdy postanowi zabrać swoją kochankę w zagraniczną podróż. Tym razem sprytnie zarezerwuje dla nich wspólny pokój podczas wyjazdu na sympozjum w Berlinie. Artur zadba o dyskrecję, skutecznie ukrywając swoje plany przed Agnes oraz Judytą (Paulina Chruściel), co pozwoli mu w pełni cieszyć się zakazanym romansem bez obaw o interwencję rodziny.

Szczęście pary nie potrwa jednak zbyt długo. Prawda o wyjeździe do Berlina wyjdzie na jaw w 1941 odcinku. Agnes dowie się nie tylko o potajemnych schadzkach, ale też o wspólnym romantycznym wyjeździe ojca z Joanną. Dziewczyna poczuje ogromny żal, zwłaszcza że już wcześniej za wszelką cenę starała się zapobiec podobnym sytuacjom. Złamanie obietnicy rozwścieczy Rotke, która nie będzie miała zamiaru odpuścić.

Czy Marysia dowie się o romansie w 1941 odcinku „M jak miłość”?

Nadchodzące epizody postawią przed Agnes bardzo trudne pytanie. Czy po tak jawnym kłamstwie zdecyduje się wyznać prawdę o ojcu i opowie Marysi o jego romansie z Joanną? Bolesna prawda o zdradzie przez długi czas była skrzętnie ukrywana, by chronić żonę Rogowskiego, ale cierpliwość dziewczyny ulegnie ostatecznemu wyczerpaniu w wyniku zignorowania przez ojca postawionego ultimatum.

Czy 1941 odcinek emitowany po wakacjach w końcu zdemaskuje kłamstwa niewiernego męża? Wiele wskazuje na to, że to właśnie Agnes może być osobą, która uświadomi Marysi o trwającym romansie, jednak szczegóły tego zdarzenia pozostają wciąż owiane tajemnicą. O rozwoju sytuacji widzowie przekonają się, oglądając kolejne części serialu.