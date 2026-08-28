Zaskakujący zwrot akcji w "M jak miłość" po wakacjach. Agnes w końcu zdradzi tajemnicę Artura?

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-08-28 15:20

W nadchodzących odcinkach "M jak miłość" Agnes (Amanda Mincewicz) przeżyje głębokie rozczarowanie. Zda sobie sprawę, że obietnice jej ojca o zakończeniu płomiennego romansu były kłamstwem. Choć Artur (Robert Moskwa) będzie przysięgał, że na dobre zerwał z Joanną (Dominika Sakowicz), a nawet odszedł z lokalnej przychodni, prawda okaże się bolesna. Kobieta znajdzie się w wyjątkowo trudnej sytuacji. Czy po raz kolejny zdecyduje się milczeć, czy może Marysia (Małgorzata Pieńkowska) dowie się wreszcie o zdradzie, której szczegóły Rotke ukrywała przez długi czas?

Zaskakujący zwrot akcji w M jak miłość po wakacjach. Agnes w końcu zdradzi tajemnicę Artura?
Autor: MTL Maxfilm/TVP/ Materiały prasowe Zaskakujący zwrot akcji w "M jak miłość" po wakacjach. Agnes w końcu zdradzi tajemnicę Artura?

Artur złamie dane słowo. Agnes rozczaruje się po wakacjach w „M jak miłość”

Najnowsze epizody hitowego serialu „M jak miłość” przyniosą spore emocje. W 1941 odcinku Agnes zdemaskuje Artura, który wbrew swoim deklaracjom nie skończy potajemnych spotkań z Joanną. Mimo początkowego szoku młoda Rotke zatai całą prawdę zarówno przed Marysią, jak i Barbarą (Teresa Lipowska). Gryzące sumienie sprawi jednak, że dziewczyna postanowi na jakiś czas uciec od problemów i wyjedzie do Niemiec, unikając konfrontacji ze zdradzoną żoną i resztą rodziny.

M jak miłość. Agnes w końcu wyda zdradzieckiego Artura przed Marysią w nowym sezonie? Odkryje, że okłamał ją w sprawie romansu z Joanną
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Sytuacja skomplikuje się jeszcze bardziej po wakacyjnej przerwie. W 1937 odcinku Agnes powróci, licząc na to, że jej stanowcze ostrzeżenie odniosło skutek i Artur zerwał z kochanką. Rogowski poczuje się pewnie, zapewniając córkę, że ich romans to przeszłość. Jako dowód przedstawi decyzję o odejściu z gródeckiej przychodni, by nie musieć widywać nowej pracownicy placówki. Niestety, wkrótce ojciec Agnes da się zmanipulować błagalnej wiadomości od Joanny. Potajemne spotkanie w lesie zakończy się czułymi uściskami, a ich zakazany związek rozkwitnie na nowo.

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Odcinek 1941 odsłoni kolejne kłamstwa Rogowskiego. Miłosna relacja mężczyzny wejdzie na nowy poziom, gdy postanowi zabrać swoją kochankę w zagraniczną podróż. Tym razem sprytnie zarezerwuje dla nich wspólny pokój podczas wyjazdu na sympozjum w Berlinie. Artur zadba o dyskrecję, skutecznie ukrywając swoje plany przed Agnes oraz Judytą (Paulina Chruściel), co pozwoli mu w pełni cieszyć się zakazanym romansem bez obaw o interwencję rodziny.

Szczęście pary nie potrwa jednak zbyt długo. Prawda o wyjeździe do Berlina wyjdzie na jaw w 1941 odcinku. Agnes dowie się nie tylko o potajemnych schadzkach, ale też o wspólnym romantycznym wyjeździe ojca z Joanną. Dziewczyna poczuje ogromny żal, zwłaszcza że już wcześniej za wszelką cenę starała się zapobiec podobnym sytuacjom. Złamanie obietnicy rozwścieczy Rotke, która nie będzie miała zamiaru odpuścić.

Czy Marysia dowie się o romansie w 1941 odcinku „M jak miłość”?

Nadchodzące epizody postawią przed Agnes bardzo trudne pytanie. Czy po tak jawnym kłamstwie zdecyduje się wyznać prawdę o ojcu i opowie Marysi o jego romansie z Joanną? Bolesna prawda o zdradzie przez długi czas była skrzętnie ukrywana, by chronić żonę Rogowskiego, ale cierpliwość dziewczyny ulegnie ostatecznemu wyczerpaniu w wyniku zignorowania przez ojca postawionego ultimatum.

Czy 1941 odcinek emitowany po wakacjach w końcu zdemaskuje kłamstwa niewiernego męża? Wiele wskazuje na to, że to właśnie Agnes może być osobą, która uświadomi Marysi o trwającym romansie, jednak szczegóły tego zdarzenia pozostają wciąż owiane tajemnicą. O rozwoju sytuacji widzowie przekonają się, oglądając kolejne części serialu.

M jak miłość. Artur oszuka Barbarę w sprawie romansu!

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