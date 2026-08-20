Hotel Paradise 13: Wszyscy uczestnicy nowej edycji. Oto pełna lista mieszkańców rajskiej willi - ZDJĘCIA

Hotel Paradise 13. Wszyscy uczestnicy – lista

W 13. edycji programu pojawi się dziewięć osób. Oczywiście początkowo, bo z czasem domowników będzie przybywało. Część zacznie również odpadać, a inne osoby zastępować ich miejsca. Oto początkowy skład wszystkich uczestników "Hotelu Paradise 13":

Szymon Woźniakiewicz

22-latek z Warszawy studiuje wychowanie fizyczne, trenuje na siłowni i pływa. Prowadzi również zajęcia dla dzieci na basenie. Lubi podróże, a prywatnie interesuje się m.in. numerologią, znakami zodiaku i przeznaczeniem. Ma za sobą jeden poważny związek i wie już, że w relacji nie można całkowicie rezygnować z siebie.

Nadia Urbanowicz

20-letnia Nadia pochodzi z Wrocławia. Studiuje marketing, pracuje jako recepcjonistka i rozwija się w tańcu oraz mediach społecznościowych. Sama określa się jako chłopczyca – zdecydowanie bardziej ceni spontaniczne wyjście z przyjaciółmi niż typowo kobiece aktywności. Ma za sobą dwa poważne związki, a doświadczenia z poprzedniej relacji sprawiły, że dziś trudniej przychodzi jej zaufanie.

Filip Kuliński

25-letni mieszkaniec Żnina jest bardzo towarzyski, wygadany i pewny siebie. Pracuje jako kierowca i rozwozi ciastka, ale jego wielką pasją jest piłka nożna. Dużo trenuje i dba o sylwetkę. Choć lubi flirt i potrafi być bezpośredni, określa się także jako romantyk. Ma za sobą dwa poważne związki i nadal wierzy, że znajdzie prawdziwą miłość.

Oliwia Jężak

Oliwia ma 25 lat i pochodzi z Gdańska. Pracuje jako hostessa, studiuje prawo w biznesie, pojawia się w teledyskach i rozwija się w fotomodelingu. Do tego trenuje squasha, chodzi na siłownię i pływa. Ma za sobą bardzo długi związek – od 15. roku życia przez blisko dziewięć lat była z jednym partnerem. Dziś jest singielką i jest otwarta na nowe relacje.

Jakub Szypuła

27-letni Jakub z Rzeszowa pracuje jako barber. Interesują go motoryzacja, motocross i treningi, ale szczególne miejsce zajmują w jego życiu rave'y. Nie toleruje kłamstwa ani manipulacji i niełatwo daje się przekonać cudzym opiniom. Ma za sobą dwa poważne zakochania, a jedno z nich zakończyło się podwójną zdradą.

Mariia Hrytsko

20-letnia Mariia pochodzi z Rzeszowa, a do Polski przeprowadziła się jako nastolatka z Ukrainy. Jest tancerką, interesuje się modą i aktywnie działa w mediach społecznościowych. Do "Hotelu Paradise" przyjeżdża nie tylko z nadzieją na miłość. Chciałaby również stworzyć prawdziwe kobiece przyjaźnie. Ma za sobą jeden poważny związek.

Szymon Królik

21-letni Szymon pochodzi z Jastrzębia-Zdroju i studiuje wychowanie fizyczne. Przez kilka lat był zawodnikiem baseballu i reprezentował Polskę, a obecnie szkoli młodszych graczy. Myśli także o modelingu, a nawet karierze w stripteasie – ma już za sobą pierwsze lekcje tańca. W miłości ma za sobą wiele romansów, ale teraz chciałby stworzyć poważniejszą relację.

Soraja Misiak

25-letnia Soraja z Gdyni zajmuje się stylizacją rzęs i brwi. Uwielbia siłownię i taniec, a jej wielką miłością jest również pies. Soraja interesuje się astrologią, wierzy w znaki zodiaku i stawia tarota. Ma za sobą kilka związków, a dziś coraz częściej myśli o stabilizacji, choć jednocześnie bardzo ceni niezależność. Jej typem jest nieco starszy, ambitny i charakterny brunet.

Hotel Paradise 13. Kiedy premiera?

Nowa edycja "Hotelu Paradise" wystartuje wyjątkowo, bo pierwsze dwa odcinki zostaną pokazane w weekend – 29 i 30 sierpnia o godz. 20:55. Co więcej, premierowe epizody będzie można oglądać jednocześnie na TVN i TVN7.

Od kolejnego tygodnia program wróci do regularnego harmonogramu. Nowe odcinki "Hotelu Paradise 13" będą emitowane od poniedziałku do czwartku o godz. 20:00 w TVN7.