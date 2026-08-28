Kolejny romans w "M jak miłość". Artur znów zdradzi Marysię, a wyjazd do Berlina pogrąży Rogowskiego

Romans w 1941. odcinku "M jak miłość" rozkwitnie po wakacjach

Po wakacyjnej przerwie relacja Artura i Joanny w 1941. odcinku „M jak miłość” nie zniknie z ekranów. Pomimo tego, że Rogowski zdecyduje się na radykalny krok po otrzymaniu ultimatum od Agnes (Amanda Mincewicz). Bohater całkowicie urwie kontakt z kochanką, a nawet zrezygnuje z pracy w przychodni w Gródku, gdzie przeniesie się Dobrzańska. Mężczyzna będzie chciał uniknąć jakichkolwiek spotkań, jednak jego determinacja szybko osłabnie.

Zdesperowana Joanna nie zaakceptuje decyzji Rogowskiego. Szczególnie po tym, jak Artur zupełnie zignoruje ją przed budynkiem przychodni. Kobieta zacznie wysyłać mu dziesiątki wiadomości z prośbą o jeszcze jedno spotkanie. Ostatecznie, w 1937. odcinku, Rogowski złamie się i znów rzuci się w ramiona kochanki, utwierdzając się w przekonaniu, że nie umie bez niej żyć.

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Artur i Joanna w "M jak miłość" uciekną do Berlina

W 1941. odcinku, który widzowie zobaczą po przerwie, Artur podejmie ostateczną decyzję o wyjeździe z Joanną. Będzie chciał uciec jak najdalej od Grabiny i spędzić czas z kochanką bez widma rodziny nad głową. Rogowski zabierze Dobrzańską na sympozjum do Berlina, a jego plany w końcu się powiodą. Mężczyzna zarezerwuje wspólny pokój z podwójnym łóżkiem. Poprzednio taką ucieczkę udaremniły mu Agnes i Judyta (Paulina Chruściel).

Tym razem jednak wyjazd dojdzie do skutku, a Joanna w końcu nie będzie musiała ukrywać radości z wymarzonych chwil sam na sam. Kochankowie będą mogli swobodnie cieszyć się swoim towarzystwem, z dala od ciekawskich spojrzeń. Jednak ich beztroska nie potrwa długo.

Koniec tajemnic w "M jak miłość"? Agnes dowie się prawdy

W 1941. odcinku serialu „M jak miłość” tajemnica Artura wyjdzie na jaw. Agnes zorientuje się, że ojciec bezczelnie ją oszukał i wcale nie zakończył romansu z Joanną. Dodatkowo dowie się, że Rogowski w końcu dopiął swego i spędził czas z kochanką w berlińskim hotelu, śpiąc z nią w jednym pokoju.

Zaskakujący obrót spraw w po wakacyjnych odcinkach przyniesie pytanie: czy Rotke zdradzi ten sekret Marysi? Rogowska ma w końcu szansę poznać prawdę o zdradzie męża. Wyjazd Artura może go bardzo drogo kosztować, a o jego konsekwencjach fani dowiedzą się w nadchodzących tygodniach.