Kolejny romans w "M jak miłość". Artur znów zdradzi Marysię, a wyjazd do Berlina pogrąży Rogowskiego

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-08-28 15:10

Fani „M jak miłość” po wakacjach nie będą mogli narzekać na nudę. W 1941. odcinku Artur (Robert Moskwa) znowu ulegnie wdziękom Joanny (Dominika Sakowicz), a ich romans nabierze tempa. Rogowski ostatecznie uświadomi sobie, że nie potrafi funkcjonować bez Dobrzańskiej. Para kochanków wreszcie wybierze się razem na sympozjum do Berlina. Tym razem nikt ich nie zatrzyma.

Uśmiechnięta Joanna i patrzący na nią z tyłu Artur. O romansie bohaterów M jak miłość przeczytasz w serwisie Eska.
Autor: VOD TVP/ Materiały prasowe Kolejny romans w "M jak miłość". Artur znów zdradzi Marysię, a wyjazd do Berlina pogrąży Rogowskiego

Romans w 1941. odcinku "M jak miłość" rozkwitnie po wakacjach

Po wakacyjnej przerwie relacja Artura i Joanny w 1941. odcinku „M jak miłość” nie zniknie z ekranów. Pomimo tego, że Rogowski zdecyduje się na radykalny krok po otrzymaniu ultimatum od Agnes (Amanda Mincewicz). Bohater całkowicie urwie kontakt z kochanką, a nawet zrezygnuje z pracy w przychodni w Gródku, gdzie przeniesie się Dobrzańska. Mężczyzna będzie chciał uniknąć jakichkolwiek spotkań, jednak jego determinacja szybko osłabnie.

Zdesperowana Joanna nie zaakceptuje decyzji Rogowskiego. Szczególnie po tym, jak Artur zupełnie zignoruje ją przed budynkiem przychodni. Kobieta zacznie wysyłać mu dziesiątki wiadomości z prośbą o jeszcze jedno spotkanie. Ostatecznie, w 1937. odcinku, Rogowski złamie się i znów rzuci się w ramiona kochanki, utwierdzając się w przekonaniu, że nie umie bez niej żyć.

M jak miłość. Romantyczny wyjazd Artura i Joanny! Romans kochanków wybuchnie na nowo w następnym sezonie
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Artur i Joanna w "M jak miłość" uciekną do Berlina

W 1941. odcinku, który widzowie zobaczą po przerwie, Artur podejmie ostateczną decyzję o wyjeździe z Joanną. Będzie chciał uciec jak najdalej od Grabiny i spędzić czas z kochanką bez widma rodziny nad głową. Rogowski zabierze Dobrzańską na sympozjum do Berlina, a jego plany w końcu się powiodą. Mężczyzna zarezerwuje wspólny pokój z podwójnym łóżkiem. Poprzednio taką ucieczkę udaremniły mu Agnes i Judyta (Paulina Chruściel).

Tym razem jednak wyjazd dojdzie do skutku, a Joanna w końcu nie będzie musiała ukrywać radości z wymarzonych chwil sam na sam. Kochankowie będą mogli swobodnie cieszyć się swoim towarzystwem, z dala od ciekawskich spojrzeń. Jednak ich beztroska nie potrwa długo.

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W 1941. odcinku serialu „M jak miłość” tajemnica Artura wyjdzie na jaw. Agnes zorientuje się, że ojciec bezczelnie ją oszukał i wcale nie zakończył romansu z Joanną. Dodatkowo dowie się, że Rogowski w końcu dopiął swego i spędził czas z kochanką w berlińskim hotelu, śpiąc z nią w jednym pokoju.

Zaskakujący obrót spraw w po wakacyjnych odcinkach przyniesie pytanie: czy Rotke zdradzi ten sekret Marysi? Rogowska ma w końcu szansę poznać prawdę o zdradzie męża. Wyjazd Artura może go bardzo drogo kosztować, a o jego konsekwencjach fani dowiedzą się w nadchodzących tygodniach.

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