Zaskakujący zwrot akcji w "M jak miłość". Majka wróci do Tomka, a Mateusz zostanie sam

"M jak miłość", odc. 1941: Złamane serce Mateusza i zaskakujący powrót Majki!

W powakacyjnym, 1941. odcinku serialu "M jak miłość" Mateusz po raz kolejny poczuje ból złamanego serca. Jego cierpienie nie będzie jednak wynikać z rozstania z Bogną. Choć dziewczyna będzie gotowa spędzić z nim noc w Warszawie, ostatecznie zrezygnuje ze swoich planów. Powodem jej decyzji będzie spotkanie Mateusza z Majką, po którym zrozumie, do kogo tak naprawdę należy serce Mostowiaka. To właśnie z powodu ukochanej Tomka Mateusz będzie znów przeżywał rozczarowanie.

Jak donosi swiatseriali.interia.pl, w 1941. odsłonie "M jak miłość" Majka zdecyduje się dać Tomkowi kolejną szansę. Zrobi to mimo poważnych zmian w życiu mężczyzny – na świecie pojawił się jego syn, będący wynikiem romansu z Justyną. Tomek otwarcie przekaże Majce, że dziecko będzie dla niego priorytetem, a ona zaskakująco zaakceptuje tę nową sytuację i warunki swojego partnera.

Majka wybierze drugie miejsce w sercu Tomka w "M jak miłość"!

Po przerwie wakacyjnej, w 1941. odcinku "M jak miłość", Majka przystanie na rolę „drugiego planu” w życiu Tomka. Dziewczyna postanowi wybaczyć mu zdrady z Justyną oraz narodziny ich wspólnego dziecka. Co więcej, zgodzi się na to, że to właśnie syn zajmie teraz pierwsze miejsce w sercu Tomka, przez co większość swojego czasu spędzi on z dzieckiem i jego matką, a nie u jej boku.

W tej sytuacji Majka jeszcze nie będzie wiedziała, że Mateusz nie jest już związany z Bogną. Być może to poczucie lojalności wobec rywalki, która szczerze darzyła Mostowiaka uczuciem, sprawi, że Majka wycofa się z relacji z Mateuszem, wybierając powrót do niewiernego Tomka, zamiast związać się z mężczyzną, któremu naprawdę na niej zależy.

"M jak miłość": Gorzki powrót po wakacjach – nikt nie odnajdzie szczęścia!

Wszystko wskazuje na to, że w powakacyjnym odcinku "M jak miłość" bohaterowie nie odnajdą upragnionego szczęścia. Majka i Mateusz nadal będą tkwić w skomplikowanych relacjach, które nie przyniosą im radości. Co więcej, decyzja Majki o pozostaniu przy Tomku nie będzie dyktowana szczerą miłością z jej strony.

Mateusz ponownie pogrąży się w smutku z powodu decyzji Majki. Jego przygnębienie nie umknie uwadze Barbarze (Teresa Lipowska), która szybko zorientuje się, że wnuk cierpi z powodu Majki, a nie w wyniku rozstania z Bogną.

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