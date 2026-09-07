"Na sygnale". Alek w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Tajemnicza choroba zaatakuje po mrocznym rytuale

Alek z "Na sygnale" walczy z objawami po rozstaniu z Britney. Czy to nowotwór?

Nadchodzące odcinki "Na sygnale" przyniosą wielkie kłopoty Alkowi. Zrozpaczony po odrzuceniu przez Britney, postanawia uciec się do desperackich kroków. Jego nadzieją okaże się Wiesława, której nietypowe metody mają pomóc mu zapomnieć o bolesnej miłości. Niestety, w 916. odcinku ratownik powróci do kobiety, by poskarżyć się na brak skuteczności wcześniejszych zabiegów. Uczucie do dawnej ukochanej nie zniknęło, a Klis domaga się od powtórzenia działań.

Kobieta nie ukryje swojego zdziwienia. Wyjaśni zdezorientowanemu ratownikowi, że jej zaklęcia zazwyczaj działają na niemal wszystkich, jednak on wydaje się być wyjątkowo odporny. Alek nie ma zamiaru się poddawać i desperacko szuka sposobu na uwolnienie się od dręczącego go uczucia.

Seniorka zaoferuje mu ostateczne rozwiązanie - "rytuał totalnego odcięcia". Będzie jednak ostrzegać Alka, że jest to niezwykle niebezpieczna procedura, po której mężczyzna na zawsze utraci zdolność do miłości i w zasadzie pozbędzie się serca.

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Mroczna wizja Wiesławy. Alek na skraju życia i śmierci w "Na sygnale"

Konsekwencje mrocznego obrzędu okażą się natychmiastowe i przerażające. W 917. odcinku "Na sygnale" zachowanie Klisa zmieni się drastycznie. Wiesława, widząc stan mężczyzny, z niepokojem spojrzy na jego dłoń. Jej diagnoza brzmi jak wyrok – z przerażeniem stwierdzi, że linia życia Alka jest przerwana, co może sugerować nadchodzącą śmierć i ewentualne odrodzenie. Mężczyzna z sarkazmem skomentuje tę przerażającą wizję, wypominając jej, że najpierw pozbawiła go uczuć, a teraz zwiastuje mu ostateczny koniec.

Diagnoza w "Na sygnale". Koledzy Alka podejrzewają najgorsze

W obliczu pogarszającego się stanu Alka, Basia i Dobromir Lisicki nie kryją swojego zaniepokojenia. Namawiają przyjaciela na konsultację z neurologiem, obawiając się, że nietypowe zachowanie może być objawem guza mózgu. Przypominają mu historię innej pacjentki, której początkowe dziwactwa okazały się być skutkiem poważnego krwiaka. Alek przyznaje, że czuje się, jakby ktoś wyłączył jego układ limbiczny i całkowicie wyzbył się wszelkich emocji.

Wizyta u specjalisty, która odbędzie się w 917. odcinku "Na sygnale", nie przyniesie jednak spodziewanej ulgi. Wyniki tomografii komputerowej nie wykażą żadnych zmian w mózgu, a lekarz zaleci Alkowi unikanie stresu. Niestety, tajemnica dziwnych objawów ratownika nie zostanie szybko rozwiązana, a jego zdrowie i życie wciąż będą narażone na ogromne niebezpieczeństwo.

Data premiery 917. odcinka "Na sygnale"

Fani serialu będą musieli uzbroić się w cierpliwość. 917. odcinek "Na sygnale" zostanie wyemitowany dopiero 8 września 2026 roku, we wtorek, o godzinie 21:50 na antenie TVP2.