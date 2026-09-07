Nowa czołówka w „M jak miłość”. Widzów czekają spore niespodzianki

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-09-07 17:14

Nowy sezon „M jak miłość” to także zupełnie nowa czołówka. Od poniedziałku 7 września 2026 r. fani kultowego serialu będą śledzić 27. serię przygód rodziny Mostowiaków, a nowa odsłona zwiastuje istotne przetasowania w obsadzie. Wiadomo, że Paweł (Rafał Mroczek) w czołówce pojawia się bez tragicznie zmarłej Franki, ale co ciekawe, brakuje u jego boku jakiejkolwiek partnerki. Ekipa produkcyjna już przystąpiła do tworzenia kolejnej wersji czołówki.

Aktorzy Rafał Kowalski i Matylda Giegżno na tle krajobrazu Grabiny. O nowej czołówce M jak miłość przeczytasz w Eska.
Autor: TVP VOD/ Materiały prasowe M jak miłość nowa czołówka wrzesień 2026 od 1937 odcinka. Mateusz (Rafał Kowalski), Majka (Matylda Giegżno)

Nowy sezon z odświeżoną czołówką „M jak miłość”

Start jesiennej ramówki to odcinek 1937 „M jak miłość”, który rozpocznie się odświeżonym intrem. Premiera odbędzie się w poniedziałek 7 września 2026 r. i choć zmiany mogą umknąć niektórym widzom, pojawią się nowe twarze. Z kolei zabraknie postaci, której niespodziewane odejście w lutym wywarło ogromny wpływ na losy bohaterów z Grabiny.

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Paweł występuje bez Franki i Agnes w czołówce „M jak miłość”

Modyfikacje w czołówce dotyczą głównie dwóch elementów. Paweł Zduński nie ma już obok siebie Franki, brakuje też jego syna Antosia oraz Agnes. To oznacza, że Rafał Mroczek występuje w nowym otwarciu bez Amandy Mincewicz, która zasiliła obsadę. Trudno przewidzieć, czy to właśnie ona zdobędzie serce Zduńskiego, biorąc pod uwagę, że Agnes jest córką jego ojczyma, co czyni ich relację niemal rodzinną.

Od odcinka 1937, w nowym sezonie, zobaczymy za to Mateusza Mostowiaka z Majką. Rafał Kowalski i Matylda Giegżno kręcili swoje ujęcia do intra już parę miesięcy temu, jednak do tej pory twórcy nie umieścili ich w ostatecznej wersji.

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Kto nie pojawi się w czołówce 1937 odcinka „M jak miłość”?

Z odświeżonego intra całkowicie zniknęły trzy postacie. Wśród nich jest Kisielowa, jej mąż Robert Żak oraz ksiądz Grzegorz, nowy proboszcz w lokalnej parafii.

Artur i Joanna w kolejnej czołówce „M jak miłość”?

W obecnym układzie Barbara, Marysia i Artur Rogowski pojawiają się w niezmienionej formie. Jednak Robert Moskwa zdradził, że 7 września ruszyły nagrania do jeszcze nowszej wersji czołówki. Możliwe, że Artur wystąpi w niej z Joanną, gdyż rozpad małżeństwa Rogowskich jesienią wydaje się przesądzony.

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