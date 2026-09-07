Nowa czołówka w „M jak miłość”. Widzów czekają spore niespodzianki

Nowy sezon z odświeżoną czołówką „M jak miłość”

Start jesiennej ramówki to odcinek 1937 „M jak miłość”, który rozpocznie się odświeżonym intrem. Premiera odbędzie się w poniedziałek 7 września 2026 r. i choć zmiany mogą umknąć niektórym widzom, pojawią się nowe twarze. Z kolei zabraknie postaci, której niespodziewane odejście w lutym wywarło ogromny wpływ na losy bohaterów z Grabiny.

Paweł występuje bez Franki i Agnes w czołówce „M jak miłość”

Modyfikacje w czołówce dotyczą głównie dwóch elementów. Paweł Zduński nie ma już obok siebie Franki, brakuje też jego syna Antosia oraz Agnes. To oznacza, że Rafał Mroczek występuje w nowym otwarciu bez Amandy Mincewicz, która zasiliła obsadę. Trudno przewidzieć, czy to właśnie ona zdobędzie serce Zduńskiego, biorąc pod uwagę, że Agnes jest córką jego ojczyma, co czyni ich relację niemal rodzinną.

Od odcinka 1937, w nowym sezonie, zobaczymy za to Mateusza Mostowiaka z Majką. Rafał Kowalski i Matylda Giegżno kręcili swoje ujęcia do intra już parę miesięcy temu, jednak do tej pory twórcy nie umieścili ich w ostatecznej wersji.

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Kto nie pojawi się w czołówce 1937 odcinka „M jak miłość”?

Z odświeżonego intra całkowicie zniknęły trzy postacie. Wśród nich jest Kisielowa, jej mąż Robert Żak oraz ksiądz Grzegorz, nowy proboszcz w lokalnej parafii.

Artur i Joanna w kolejnej czołówce „M jak miłość”?

W obecnym układzie Barbara, Marysia i Artur Rogowski pojawiają się w niezmienionej formie. Jednak Robert Moskwa zdradził, że 7 września ruszyły nagrania do jeszcze nowszej wersji czołówki. Możliwe, że Artur wystąpi w niej z Joanną, gdyż rozpad małżeństwa Rogowskich jesienią wydaje się przesądzony.

M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Joanna zmierzy się z Marysią! Tragiczny wypadek w Grabinie