Zaskakujący zwrot akcji w "Barwach szczęścia". Małżeństwo Karolina i Bruno przetrwa kryzys?

Małżeństwo Stańskich w nowych odcinkach "Barw szczęścia". Awantura o intercyzę

Związek Stańskich po niedawnym ślubie w Stanach Zjednoczonych stanie przed ogromnym wyzwaniem w nowej odsłonie hitu TVP. Przed wizytą w polskim urzędzie stanu cywilnego, Bruno zaskoczy ukochaną, ponieważ postanowi wręczyć jej projekt intercyzy, co będzie miało zabezpieczyć jego interesy. Mężczyzna będzie dysponował znacznie większym majątkiem, a przede wszystkim luksusowym hotelem, który od lat stanowi najważniejsze dzieło jego życia zawodowego.

Biznesmen będzie powody do obaw, zwłaszcza po ostatnich intrygach swojej żony związanych z Justinem (Jasper Sołtysiewicz) i rzekomym romansem z Reginą (Kamila Kamińska). Jeśli na jaw wyjdą obciążające ją dowody, kobiecie będą groziły nie tylko konsekwencje prawne, ale również ogromna odpowiedzialność o charakterze finansowym, co uderzyłoby w profil rodziny. W 3392. odcinku oburzona Karolina wpadnie w furię na widok dokumentu majątkowego i otwarcie zacznie grozić mężowi definitywnym rozstaniem.

Karolina i Bruno z "Barw szczęścia" na Instagramie. Zdjęcia z planu zdradzają fabułę

Wszystko wskazuje jednak na to, że groźby o zakończeniu relacji nie zostaną ostatecznie zrealizowane przez żadną ze stron. Marta Dąbrowska opublikowała niedawno w mediach społecznościowych materiały, gdzie widać ją na planie zdjęciowym u boku Lesława Żurka, a posty te udostępniły też oficjalne profile serialu. W swoich instagramowych relacjach aktorka oznaczyła bezpośrednio Telewizję Polską, co wyraźnie sugeruje prace nad spotem promującym jesienną ramówkę.

Obecność obu gwiazd w materiałach promocyjnych to wyraźny sygnał dla fanów, że ich serialowy związek przetrwa burzliwe momenty. Co więcej, udostępnione w sieci krótkie wideo zostało nagrane tuż przed domem Bruna, co stanowi kolejny dowód na kontynuację ich wspólnego wątku. Fani produkcji mogą być zatem spokojni, że mimo potężnego kryzysu wywołanego kwestiami finansowymi, małżonkowie nadal będą dzielić ekran w nadchodzących epizodach.

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Kwestia formalnego rozdzielenia majątku pozostaje jednak jedną z największych zagadek dla widzów czekających na jesienną ramówkę. Zastanawiające jest to, czy stanowczy zazwyczaj biznesmen ostatecznie ulegnie presji swojej ukochanej, czy też to świeżo upieczona żona zmuszona będzie zaakceptować twarde warunki męża.

Trzeba pamiętać, że bohaterka grana przez Martę Dąbrowską słynie ze swojego sprytu i niezwykłej zdolności do manipulacji otoczeniem. Niewykluczone, że bezwzględna kobieta znajdzie kompromitujące materiały na swojego partnera, aby obrócić całą sytuację finansową na swoją korzyść. O tym, jak dokładnie potoczą się losy tej skomplikowanej relacji, widzowie przekonają się dopiero w nowym sezonie popularnej telenoweli.

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