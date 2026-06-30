Zaskakujący powrót w "Barwach szczęścia". Znów stanie u boku przyjaciela

Powrót Sergiusza w "Barwach szczęścia". Aktor zdradza kulisy

Chociaż oficjalne informacje o nadchodzących odcinkach "Barw szczęścia" są trzymane w tajemnicy, kulisy pracy na planie systematycznie elektryzują fanów. Ostatnio spore zainteresowanie wzbudziła wspólna fotografia Mateusza Burdacha, Jaspera Sołtysiewicza oraz Michaliny Robakiewicz. Ten obrazek jednoznacznie sugeruje, że Sergiusz ponownie wkroczy w codzienność Justina. Co więcej, jego powrót prawdopodobnie wpłynie także na losy Oli. Choć szczegóły jego roli pozostają nieznane, mało prawdopodobne wydaje się, by scenarzyści przywrócili go do życia bohaterów jedynie w epizodycznym wymiarze.

Kryzys u Oli i Justina z "Barw szczęścia". Oskarżenia o zdradę

Finał minionego sezonu zgotował widzom nie lada emocje, a to za sprawą głębokiego kryzysu w relacji Oli i Justina. Kobieta dała wiarę kompromitującemu wideo, na którym Kanadyjczyk rzekomo namiętnie całuje się z Reginą. Dla Oli ten incydent stanowił jednoznaczny dowód niewierności, nawet pomimo stanowczych zaprzeczeń ze strony Justina, który upierał się, że to wszystko wynik podłej intrygi.

Z upływem czasu na jaw zaczęły wychodzić fakty rzucające nowe światło na całą sytuację. Okazało się, że w intrygę zamieszana była Karolina, która od dawna knuła przeciwko Justinowi, pragnąc zniszczyć jego reputację. Zaufanie w związku bohaterów zostało jednak poważnie nadszarpnięte i trudno przewidzieć, czy kiedykolwiek uda im się je w pełni odbudować.

Niespodziewany powrót w serialu "Barwy szczęścia". Justin znów z przyjacielem

Sergiusz powraca do serialu po blisko trzech latach nieobecności. Jego ostatni występ miał miejsce w 2023 roku, kiedy to okazał się niezastąpionym oparciem dla Justina, pomagając mu wydostać się z poważnych tarapatów. Z najnowszych doniesień z planu wynika, że teraz to sam Sergiusz może znajdować się w kłopotach. Wszystko wskazuje na to, że będzie potrzebował wsparcia ze strony prawniczki, w którą wciela się Natalia, a u jego boku ponownie zjawi się niezawodny przyjaciel, Justin.

Rodzi się pytanie, czy Sergiusz odwdzięczy się wsparciem, pomagając Justinowi w odzyskaniu zaufania Oli, czy też jego powrót zrodzi kolejne problemy w tej i tak już skomplikowanej relacji? Odpowiedzi na te pytania przyniosą dopiero premierowe odcinki nadchodzącego sezonu "Barw szczęścia".