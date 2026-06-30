"Pierwsza miłość". Skandale i zwroty akcji w nowym sezonie. Oto, co się wydarzy

Seryjny zabójca w "Pierwszej miłości". Piotrek i Hubert na tropie

Jesienią widzów rozgrzeje skomplikowane dochodzenie kryminalne, którym pokierują Piotrek (Michał Mikołajczak) oraz Hubert (Rafał Szałajko). Detektywi szybko odkryją, że zabójstwo Elwiry jest zaledwie początkiem mrocznej zagadki, mającej bezpośredni związek z masowymi zniknięciami ludzi przebywających na wrocławskich koczowiskach.

Zeznania nieznanego świadka naprowadzą funkcjonariuszy na ślad dystyngowanego mężczyzny, który systematycznie kręcił się wokół bezdomnych. Poszlaki zasugerują, że stolica Dolnego Śląska stała się terenem działań seryjnego zabójcy, a w tle ponownie ożyje wątek Łucji Reterskiej (Anna Samusionek) oraz jej mocno zastanawiającego zainteresowania tymi zbrodniami.

Tragiczne wieści na misji Białego. Angelika zszokuje wyznaniem o ciąży

Sporo zawirowań czeka również Angelikę (Patrycja Franczak), która postanowi ustabilizować swoją codzienność. Kobieta znajdzie zatrudnienie w charakterze salowej w szpitalu We-Med, lecz jej nadzieje na odzyskanie życiowej równowagi szybko legną w gruzach.

W trakcie rutynowego połączenia z przebywającym za granicą Kamilem Białym (Igor Paszczyk), kobieta usłyszy w słuchawce ogromny wybuch. Po zerwaniu połączenia zrozpaczona bohaterka uzna, że doszło do najgorszego i w akcie desperacji poprosi o wsparcie własnego ojca. Bolesław Olszewski (Dawid Zawadzki) zdecyduje się pomóc, ale postawi córce bardzo surowe ultimatum, a chwilę później ona sama ogłosi światu nowinę o spodziewanym dziecku.

Wyniki DNA zniszczą kłamstwa Lilki. Czy Janek i Kinga znowu będą razem?

Życiowa rewolucja nie ominie Janka (Maciej Mikołajczyk). Zakończy się okres ciągłych kłamstw ze strony Lilki (Sylwia Sokołowska), a przeprowadzone testy genetyczne bezlitośnie udowodnią, że wychowywana przez nich Pola w ogóle nie jest biologicznym dzieckiem mężczyzny.

Ujawnienie tego sekretu skłoni oszukanego partnera do natychmiastowego zerwania toksycznej więzi z kochanką. Pełen żalu Janek umówi się na spotkanie z Kingą (Aleksandra Zienkiewicz), aby podzielić się z nią niezwykle istotną refleksją. Pozostaje jednak wątpliwość, czy zraniona kobieta zdoła wybaczyć dawne winy i otworzyć serce na ponowną relację.

Emilka ucieka z fabryki do przychodni. Nowa praca pełna kłopotów

Emilka (Anna Ilczuk) postanowi definitywnie odciąć się od trudnej przeszłości, porzucając dotychczasową posadę w fabryce. Jej nową przystanią ma być praca w miejscowej przychodni, gdzie kobieta będzie szukać upragnionego wyciszenia. Rzeczywistość szybko zweryfikuje te plany, ponieważ już na pierwszej zmianie zobaczy agresywną awanturę z użyciem siły, co zapoczątkuje całą serię mrocznych incydentów w placówce.

Masowe zatrucie we wrocławskim We-Medzie. Lekarz utknie w windzie

Twórcy zafundują widzom także potężną katastrofę sanitarną, jakiej jeszcze nie było w tym formacie. Przez falę ostrych zatruć pokarmowych wśród weselników, klinika We-Med zostanie błyskawicznie sparaliżowana potężnym napływem pacjentów walczących z tragicznymi objawami.

Podczas całego zamieszania doktor Filip (Dominik Smaruj) zostanie uwięziony w uszkodzonej windzie u boku nieznajomej Nikoli. Kiedy stan kobiety drastycznie się pogorszy z powodu zatrucia, medyk będzie musiał ratować pacjentkę bez specjalistycznych narzędzi, polegając tylko na swoim doświadczeniu i zimnej krwi.

Rodzinne przepychanki. Lucynka i Maurycy chcą pozbyć się wujka

Na fanów czekają też nieco bardziej humorystyczne, choć wciąż nerwowe perypetie domowe. Maurycy (Dawid Dziarkowski) i Lucynka (Delfina Wilkońska) spróbują nacieszyć się zdobytą stabilizacją, lecz obecność wuja Zdzicha (Bogdan Kalus) pod jednym dachem szybko zmieni ich życie w koszmar. Jego przesadna troska o małą Lusię (Kaja Ośnicka) wyprowadzi parę z równowagi na tyle mocno, że oboje, nie wiedząc o swoich działaniach, wymyślą sprytny plan wyeksmitowania kłopotliwego lokatora.

Najnowsze epizody serialu zasypią widzów świeżymi śledztwami, bolesnymi rozstaniami i trudnymi dylematami. Powrót telenoweli po urlopowej pauzie gwarantuje, że codzienność wrocławskich postaci ponownie stanie na głowie, dostarczając przed telewizorami gigantycznej dawki rozrywki i napięcia.