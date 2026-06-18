Zaskakujący powrót w „Barwach szczęścia”. Ola da drugą szansę Justinowi

Powrót Oli do Justina w kolejnych odcinkach „Barw szczęścia”

Fani serialu „Barwy szczęścia” mogą odetchnąć z ulgą. Wszystko wskazuje na to, że po letniej przerwie Ola znowu zamieszka z Justinem. Michalina Robakiewicz pochwaliła się w mediach społecznościowych zdjęciami ze wspólnym partnerem z planu w znanej sypialni biznesmena.

Przed wakacjami Zamilska uwierzyła w spreparowane dowody zdrady. Nie przekonały jej nawet argumenty Oliwki (Wiktoria Gąsiewska) czy samej Reginy (Kamila Kamińska). Mimo to Justin nie dał za wygraną i obiecał, że zrobi wszystko, by odbudować ich związek. Z najnowszych przecieków wynika, że jego plan zakończy się sukcesem.

Prawda o intrydze w nowym sezonie „Barw szczęścia”

W nadchodzących odcinkach być może dowiemy się, czy to Sebastian (Marek Krupski) pomoże Justinowi oczyścić się z zarzutów. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że Kowalski znajdzie twarde dowody na winę Karoliny w sprawie sfałszowanej fotografii.

Możliwe również, że Zamilska sama zorientuje się, że została oszukana, lub po prostu uczucie okaże się silniejsze od wątpliwości. Widząc zaangażowanie ukochanego, może po prostu podjąć decyzję o powrocie.

Konsekwencje dla Karoliny w nowych odcinkach „Barw szczęścia”

Intrygantka Karolina prawdopodobnie poniesie konsekwencje swoich czynów. Odtwórczyni tej roli zasugerowała nawet, że jej bohaterka może trafić za kratki, w związku z oszustwem, które zostało już zgłoszone organom ścigania.

Nie wiadomo jeszcze na pewno, czy to właśnie zdemaskowanie Karoliny sprawi, że Ola wróci do Justina. Aktorka grająca żonę Brunona (Lesław Żurek) wspomniała o kilku możliwych scenariuszach dla swojej postaci, więc losy intrygantki pozostają niepewne. Pewne jest natomiast to, że główni zainteresowani znów będą stanowić parę.

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