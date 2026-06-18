Zaskakujący powrót w „Barwach szczęścia”. Ola da drugą szansę Justinowi

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-06-18 17:25

W nadchodzących po wakacjach odcinkach „Barw szczęścia” widzowie zobaczą, jak Ola (Michalina Robakiewicz) wraca do Justina (Jasper Sołtysiewicz). Czyżby Skotnicki udowodnił, że nie dopuścił się zdrady, a intryga to dzieło Karoliny (Marta Dąbrowska)? Dowiedz się, co przyniesie nowy sezon serialu.

Aktorzy Michalina Robakiewicz (Ola) i Jasper Sołtysiewicz (Justin) siedzą na kanapie, patrząc na siebie z zaangażowaniem. Justin ma rękę na ramieniu Oli. Para dyskutuje o powrocie w Barwach Szczęścia. Więcej o ich losach przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Artrama/ Materiały prasowe Zaskakujący powrót w „Barwach szczęścia”. Ola da drugą szansę Justinowi

Powrót Oli do Justina w kolejnych odcinkach „Barw szczęścia”

Fani serialu „Barwy szczęścia” mogą odetchnąć z ulgą. Wszystko wskazuje na to, że po letniej przerwie Ola znowu zamieszka z Justinem. Michalina Robakiewicz pochwaliła się w mediach społecznościowych zdjęciami ze wspólnym partnerem z planu w znanej sypialni biznesmena.

Przed wakacjami Zamilska uwierzyła w spreparowane dowody zdrady. Nie przekonały jej nawet argumenty Oliwki (Wiktoria Gąsiewska) czy samej Reginy (Kamila Kamińska). Mimo to Justin nie dał za wygraną i obiecał, że zrobi wszystko, by odbudować ich związek. Z najnowszych przecieków wynika, że jego plan zakończy się sukcesem.

Prawda o intrydze w nowym sezonie „Barw szczęścia”

W nadchodzących odcinkach być może dowiemy się, czy to Sebastian (Marek Krupski) pomoże Justinowi oczyścić się z zarzutów. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że Kowalski znajdzie twarde dowody na winę Karoliny w sprawie sfałszowanej fotografii.

Możliwe również, że Zamilska sama zorientuje się, że została oszukana, lub po prostu uczucie okaże się silniejsze od wątpliwości. Widząc zaangażowanie ukochanego, może po prostu podjąć decyzję o powrocie.

Konsekwencje dla Karoliny w nowych odcinkach „Barw szczęścia”

Intrygantka Karolina prawdopodobnie poniesie konsekwencje swoich czynów. Odtwórczyni tej roli zasugerowała nawet, że jej bohaterka może trafić za kratki, w związku z oszustwem, które zostało już zgłoszone organom ścigania.

Nie wiadomo jeszcze na pewno, czy to właśnie zdemaskowanie Karoliny sprawi, że Ola wróci do Justina. Aktorka grająca żonę Brunona (Lesław Żurek) wspomniała o kilku możliwych scenariuszach dla swojej postaci, więc losy intrygantki pozostają niepewne. Pewne jest natomiast to, że główni zainteresowani znów będą stanowić parę.

Barwy szczęścia. Ola wróci do Justina w nowym sezonie! Udowodni swoją niewinność i pogrąży Karolinę? - ZDJĘCIA
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