Zaskakujący powrót Artura! W nowym odcinku "M jak miłość" przeprosi Marysię

M jak miłość odc. 1947. Artur zjawi się w domu, lecz nie zostanie wpuszczony

W 1947. odsłonie "M jak miłość" Artur ponownie zagości w progach domu w Grabinie, jednak jego szanse na przebaczenie ze strony Marysi wydają się nikłe. Kobieta nie zamierza puścić płazem tego, co się stało, a dodatkowo sytuację skomplikuje zachowanie Joanny.

W nadchodzącym odcinku Joanna postanowi podjąć drastyczne kroki. Zjawi się przed domem Marysi z zamiarem wyeliminowania rywalki i ostatecznego zdobycia Artura. Zacznie głośno krzyczeć, że to ją mężczyzna darzy prawdziwym uczuciem. Marysia jednak, mimo trudnej sytuacji, zachowa zimną krew. Inaczej zareaguje Paweł (Rafał Mroczek), który na wieść o romansie wpadnie w furię i fizycznie zaatakuje ojczyma. To właśnie w ten sposób niewierny mąż dowie się o incydencie z udziałem Joanny.

Artur powróci do Grabiny w późnych godzinach wieczornych. W tym samym czasie Marysia, przebywając na ganku, będzie toczyła rozmowę telefoniczną ze swoją przyjaciółką, Judytą (Paulina Chruściel). Niespodziewanie dostrzeże męża i szybko zakończy połączenie, tłumacząc się złym samopoczuciem i prosząc o przekazanie ojcu przyjaciółki odmowy na zaproszenie.

M jak miłość, odcinek 1947: Skrucha i przeprosiny Artura

Poczucie winy zmusi Artura do przeprosin. W 1947. odcinku "M jak miłość" mężczyzna będzie kajał się przed Marysią za skandaliczne zachowanie Joanny i jej najście na ich dom.

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Właśnie się dowiedziałem, co zrobiła Joanna. I przepraszam... Bardzo mi przykro. Nie zasłużyłaś na to, ale...

Zanim jednak zdoła dokończyć, Marysia stanowczo mu przerwie.

Choć Artur nie przestanie darzyć Joanny uczuciem, w nowym odcinku podejmie próbę ratowania małżeństwa. Będzie próbował wmówić Marysi, że to właśnie ją wybrał, kierując się rzekomo głosem serca.

Marysiu, ja chcę być z tobą. Ja chcę wszystko naprawić, rozumiesz? Marysiu... Ja ciebie wybrałem

Kobieta nie da mu jednak szansy na wyjaśnienia i po prostu zatrzaśnie mu drzwi przed nosem.

Robert Moskwa, odtwórca roli Artura, w "Kulisach serialu M jak miłość" zdradził, że uczucie jego bohatera do Joanny jest na tyle silne, że szybko o niej nie zapomni. Zaznaczył, że miłość ta przewyższa to, co mężczyzna rzekomo czuje do Marysi.

Artur jest gotów na konsekwencje wszystkich czynów, które popełnił. Będę to z konsekwencją powtarzał, że to nie jest szczeniackie zakochanie się, to jest coś znacznie więcej. Naprawdę to jest taki potrzask pomiędzy młotem a kowadłem...

Emisja 1947 odcinka "M jak miłość"

Najnowszy, 1947. odcinek "M jak miłość" zostanie wyemitowany 12 października 2026 roku. Fani serialu będą mogli go obejrzeć na antenie TVP2 o godzinie 20:50.