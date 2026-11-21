"M jak miłość", odcinek 1961. Artur wraca do Joanny, ale wciąż myśli o Marysi

W 1961 odcinku serialu "M jak miłość" dojdzie do powrotu Artura do Joanny. Nie będzie to jednak wielki triumf ich uczucia, lecz efekt desperackiego szantażu ze strony kochanki, która zmusi mężczyznę do odbudowania relacji, podczas gdy Rogowski wciąż będzie marzył o odzyskaniu żony.

Gdy Marysia ostatecznie zdecyduje o końcu swojego małżeństwa, zdeterminowana Joanna w 1961 odcinku "M jak miłość" nie odpuści i postanowi na nowo zdobyć Artura. Młodziutkiej kobiety nie zrazi nawet zachowanie Rogowskiego, który będzie traktował ją wyłącznie jak pocieszenie i opcję rezerwową.

„Nie chcę być dla ciebie tylko przystankiem, kimś, do kogo przychodzi się, kiedy jest źle… Twoje małżeństwo się skończyło, ono już nie istnieje” – oświadczy Joanna, która ma już dość odpychania oraz tego, że kochanek nieustannie bawi się jej uczuciami.

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Marysia i Jerzy Wielicki w "M jak miłość". Artur będzie zazdrosny o żonę

Ulegając emocjonalnemu szantażowi w 1961 odcinku "M jak miłość", Artur ostatecznie wróci do Joanny. Wystarczy jednak zaledwie kilka tygodni, aby Rogowski gorzko pożałował podjętej decyzji.

W programie "Kulisy serialu M jak miłość" ujawniono sceny z jednego z grudniowych odcinków kończących obecny sezon. Artur zobaczy w nich na własne oczy, jak jego żona rozkwita i przyciąga uwagę Jerzego Wielickiego, w którego wciela się Marcin Kwaśny. Przystojny mężczyzna, poznany przez Marysię podczas pobytu na Mazurach, przyjedzie specjalnie do niej do Grabiny.

Widok promiennej żony, którą Jerzy czule całuje po dłoniach, sprawi, że Rogowskiemu natychmiast zrzednie mina. Po jego reakcji od razu będzie widać, że Artur niespodziewanie poczuł ukłucie zazdrości o Marysię.

Robert Moskwa komentuje wątek Artura i Joanny w "M jak miłość"

W tym samym wydaniu programu "Kulisy serialu M jak miłość" głos zabrał Robert Moskwa. Aktor otwarcie bronił pięknego uczucia swojego bohatera do Joanny, ale jednocześnie zasugerował, że Artur pożałuje krzywdy, jaką wyrządził Marysi.

„Gdybym ja był na miejscu Artura, bo to dosyć często padające pytanie, poszedłbym z zamkniętymi oczami w tę relację z Joanną dlatego, że to jest autentyczne. Oni się naprawdę w sobie zakochali, więc jeśli gdzieś nagle się pojawia piękna, czysta, krystaliczna miłość, nieokiełznana, nieposkromiona, to powinniśmy to pielęgnować, powinniśmy temu kibicować. I o to do was apeluję. A Marysia? To jest fantastyczna kobieta. Kochacie ją od lat. To jest ikona. Marysi życzę, żeby odnalazła równie wielką, piękną miłość... Arturowi życzę, żeby nie żałował nigdy tego co zrobił, a Marysi i Arturowi razem życzę, żeby zostali prawdziwymi, wielkimi przyjaciółmi” – powiedział Moskwa.