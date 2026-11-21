"Barwy szczęścia", odcinek 3446. Ignacy podejrzewa, że zdradził Agatę z Madzią

Udział w gali biznesowej przyniesie Ignacemu wyjątkowo nieprzyjemne konsekwencje w 3446 odcinku "Barw szczęścia". Początkowo mężczyzna zachowa się wzorowo i odbierając wyróżnienie, zadzwoni prosto ze sceny do Agaty, czym dotrzyma obietnicy danej narzeczonej, że ta nie przegapi ważnej uroczystości. Później jednak, już podczas nieoficjalnej części imprezy, zupełnie straci nad sobą kontrolę.

Kolejny dzień w 3446 odcinku "Barw szczęścia" zacznie się dla niego od potężnego kaca i całkowitej pustki w głowie dotyczącej tego, z kim spędził ostatnią noc.

„Nawaliłem się jak szpadel i nic nie pamiętam. I jeszcze zgubiłem statuetkę... Jeszcze ta dziewczyna od garnituru” – wyżali się Hubertowi (Marek Molak).

Ogarnięty paniką Ignacy postanowi odwiedzić Madzię w 3446 odcinku "Barw szczęścia" i na miejscu nabierze podejrzeń, że po uroczystości przyszedł właśnie do atrakcyjnej stylistki, dopuszczając się zdrady wobec swojej narzeczonej Agaty. Takie wnioski nasuną mu się na widok zaginionej statuetki, która będzie znajdować się w lokalu dziewczyny.

„Słuchaj, sprawa jest taka... Nic nie pamiętam z wczorajszej imprezy. Domyślam się, że byłem tutaj... Stąd jest ta statuetka. Ale co tu robiłem, nie mam pojęcia. Jakbyś mogła mi powiedzieć, jak się zachowywałem?” – zapyta zakłopotany Ignacy.

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Wkręt Madzi w 3446 odcinku "Barw szczęścia". Wmówi Ignacemu wspólną noc

W 3446 odcinku "Barw szczęścia" nowa znajoma Ignacego zdecyduje się dać mu solidną nauczkę i zakpić z jego imprezowych szaleństw pod nieobecność narzeczonej.

„Wiesz co Ignacy, rozczarowujesz mnie... Spędziliśmy razem cudowną noc i jak ty możesz teraz tego nie pamiętać?” – powie z wyrzutem Madzia.

Słysząc to wyznanie w 3446 odcinku "Barw szczęścia", zszokowany mężczyzna zrobi się blady i ledwo utrzyma się na nogach. Ostatecznie jednak stylistka zlituje się nad przerażonym kolegą i wybuchając śmiechem, przyzna się do żartu.

„Mam zawał... Ty jesteś normalna, dziewczyno?” – rzuci przerażony Kieliszewski.

„Przepraszam... Strasznie głupi żart, musiałam no... W ogóle cię tutaj nie było!” – odpowie rozbawiona dziewczyna.

„Jak mnie nie było? A co tu robi statuetka?” – dopyta zdezorientowany chłopak.

„Spotkałeś Justina na imprezie i wyszliście razem. Ty wsiadłeś do taksówki, a on zostawił twoją statuetkę. On przywiózł mi dziś ubranie od klientki z hotelu i zostawił mi statuetkę, żebyś mógł odebrać, jak będziesz zostawiać garnitur” – wyjaśni Madzia.

Relacja Madzi i Ignacego nabiera tempa w 3446 odcinku "Barw szczęścia"

Informacja o tym, że nie doszło do żadnego zbliżenia, przyniesie Ignacemu w 3446 odcinku "Barw szczęścia" ogromną ulgę. Sama Madzia będzie jednak patrzeć na niego z coraz większym zauroczeniem, a wieczorem mężczyzna ponownie zjawi się u niej, by wspólnie wypić szampana.

„Mnie się wydaje, że podświadomie czujesz, że to jest ostatni moment przed ślubem, kiedy możesz się wyszaleć...” – oceni Madzia.

To spotkanie nie zakończy jednak ich relacji, ponieważ Madzia i Ignacy zaczną zbliżać się do siebie jeszcze bardziej.

"Barwy szczęścia", odcinek 3446. Kiedy emisja w TVP2?

Premierową emisję 3446 odcinka serialu "Barwy szczęścia" zaplanowano na poniedziałek, 23 listopada 2026 roku, o godzinie 20.05 na antenie stacji TVP2.