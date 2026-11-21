Włamanie do domu Jakuba w 1965 odcinku „M jak miłość”. Mariusz odkryje sekret Zosi

Prawda o ojcostwie wyjdzie na jaw dopiero w połowie grudnia, tuż przed tegorocznym finałem sezonu „M jak miłość”. Właśnie wtedy Jakub odkryje, że Kasia sfałszowała badania DNA, a mała Zosia jest jego córką, a nie dzieckiem Mariusza Sanockiego (Mateusz Mosiewicz).

Mrożące krew w żyłach sceny rozegrają się już w 1965 odcinku „M jak miłość”. Zaraz po tym, jak Kasia ucieknie z córką do Bratysławy, nieobliczalny Mariusz uzna, że wyłącznie Jakub może doprowadzić go do żony.

Sanocki włamie się do mieszkania Karskiego i otworzy sejf, skąd zabierze list z wyznaniem Kasi wskazującym Jakuba jako biologicznego ojca Zosi. Informacja ta kompletnie załamie mężczyznę. Dotrze do niego, że żona nie tylko dopuściła się zdrady z Sowińskim (Mikołaj Krawczyk), ale też okłamała go w kwestii dziewczynki, którą zdążył już pokochać jak własne dziecko.

W 1965 odcinku „M jak miłość” ogarnięty wściekłością Mariusz ukradnie broń należącą do detektywa i postanowi zamordować Kasię. Gdy Karski wróci do domu, zauważy ślady włamania oraz zniknięcie listu wraz z wizytówką zawierającą adres kliniki, w której pracuje była żona, przez co bez trudu domyśli się tożsamości sprawcy.

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Aneta i Olek wyjawią prawdę Jakubowi w 1966 odcinku „M jak miłość”

Równolegle w 1966 odcinku „M jak miłość” milczenie postanowią przerwać Aneta (Ilona Janyst) oraz Olek (Maurycy Popiel), którzy od dawna znają sekret Kasi dotyczący ojcostwa. Przyjaciele detektywa w końcu powiedzą Jakubowi wprost, że to on jest biologicznym ojcem małej Zosi.

W 1966 odcinku „M jak miłość” Karski zareaguje błyskawicznie na te wieści. Detektyw zda sobie sprawę, że musi odnaleźć Kasię, zanim dopadnie ją bezwzględny morderca Mariusz i posunie się do kolejnej zbrodni.

Pościg za Mariuszem w 1966 odcinku „M jak miłość”. Jakub ruszy do Bratysławy

Z tego powodu w 1966 odcinku „M jak miłość” Jakub natychmiast wyruszy do Bratysławy, aby odszukać i ocalić zarówno byłą żonę, jak i własną córkę. W ślad za detektywem udadzą się także Chodakowscy, jednak Mariusz zdoła dotrzeć do słowackiej stolicy jako pierwszy.

W 1966 odcinku „M jak miłość” pałający żądzą zemsty Sanocki namierzy bliskich w klinice prowadzonej przez przyjaciółkę Kasi. Psychopata będzie chciał nie tylko zamordować żonę, ale również uprowadzić małą Zosię. Odpowiedź na pytanie, czy zrealizuje swój plan, czy też Jakub zdoła uratować Kasię i dziecko, poznamy w połowie grudnia.

Kiedy oglądać 1966 odcinek „M jak miłość” w TVP2?

Emisja 1966 odcinka serialu „M jak miłość” została zaplanowana na wtorek, 15 grudnia 2026 roku, o godzinie 20.50 na antenie stacji TVP2.