"M jak miłość", odcinek 1966. Mariusz rusza za Kasią do Bratysławy i planuje morderstwo

W 1966 odcinku "M jak miłość" bezwzględny Mariusz Sanocki zacznie przygotowywać morderstwo własnej żony. Mężczyzna zamierza pozbyć się Kasi bez zostawiania żadnych śladów, dokładnie w taki sam sposób, w jaki wcześniej zamordował Sowińskiego, granego przez Mikołaja Krawczyka.

Niebezpieczny przestępca w 1966 odcinku "M jak miłość" zabierze z domowego sejfu detektywa Jakuba Karskiego jego pistolet i z tą bronią uda się w pogoń za żoną do Bratysławy. Sanocki zyska pewność, że Kasia ukrywa się właśnie w tym mieście, ponieważ w skrytce Karskiego znajdzie również odpowiednią wizytówkę.

W poprzednim, 1965 odcinku "M jak miłość", Mariusz dokona włamania do mieszkania Jakuba, skąd wykradnie list napisany przez Kasię i tym samym dowie się, że to detektyw Karski jest biologicznym ojcem jej dziecka.

Podczas podróży do słowackiej stolicy w 1966 odcinku "M jak miłość" pozbawiony skrupułów psychopata ułoży w myślach dokładny scenariusz zbrodni. Będzie chciał okrutnie zemścić się na Kasi za zdradę oraz za to, że od samego początku okłamywała go w kwestii ojcostwa Zosi, która w rzeczywistości jest córką Jakuba.

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Czy Kasia zginie w 1966 odcinku "M jak miłość"? Mariusz chce wrobić Jakuba Karskiego

Gdy żądny odwetu Mariusz zjawi się w Bratysławie w 1966 odcinku "M jak miłość", odnajdzie prywatną klinikę, w której Kasia rozpocznie pracę z pomocą dawnej znajomej ze studiów. Sanocki ma świadomość, że musi zaatakować żonę bez żadnych świadków, a posiadając broń Jakuba, łatwo zrzuci winę za zabójstwo na Karskiego.

Dramatyczne sceny w 1966 odcinku "M jak miłość" mają doprowadzić do realizacji kolejnego etapu planu Mariusza. Po zamordowaniu żony mężczyzna zamierza uciec ze Słowacji razem z Zosią, aby uprowadzić dziecko Kasi i Jakuba w miejsce, którego detektyw nigdy nie odkryje.

Czy w 1966 odcinku "M jak miłość" Mariusz faktycznie odbierze Kasi życie i uprowadzi małą Zosię? W ślad za niezrównoważonym napastnikiem do Bratysławy uda się na szczęście również Jakub, który jako jedyny ma szansę ocalić swoją córkę oraz jej matkę przed śmiertelnym niebezpieczeństwem.

Twórcy serialu "M jak miłość" na razie trzymają w tajemnicy finał zbrodniczego planu Mariusza i nie zdradzają, czy Jakubowi uda się uratować Kasię oraz Zosię. Pewne jest jednak to, że aktorka Paulina Lasota nie żegna się z obsadą produkcji, co oznacza, że jej bohaterka ujdzie z życiem.

Warto przypomnieć, że w 1966 odcinku "M jak miłość" Jakub wreszcie pozna prawdę o tym, że jest ojcem córeczki Kasi, po czym natychmiast wyjedzie za kobietą do Bratysławy.

Kiedy oglądać 1966 odcinek "M jak miłość" w TVP2? Data i godzina emisji

Telewizyjna premiera 1966 odcinka serialu "M jak miłość" odbędzie się we wtorek, 15 grudnia 2026 roku, o godzinie 20.50 na antenie stacji TVP2.