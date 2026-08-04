Zaskakujący plan Anety w "M jak miłość". Uratuje umierającą matkę?

Iwona opowie Anecie o swoim przeczuciu w "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej

W najnowszych odcinkach "M jak miłość", które widzowie zobaczą po wakacyjnej przerwie, Aneta wpadnie w popłoch po wizycie matki w szpitalu. Iwona zacznie z nią rozmawiać na temat swojego zbliżającego się końca. Według portalu swiatseriali.interia.pl Argasińska zwierzy się córce, że jej dni są policzone, argumentując to faktem, iż kwiecień od zawsze był pechowym miesiącem w ich rodzinie. Kobieta wyliczy wszystkie tragedie, które miały miejsce w tym czasie na przestrzeni lat, a także wspomni o niepokojących sygnałach, sugerujących, że tym razem padnie na nią.

Chodakowska oczywiście nie uwierzy w te fatalistyczne wizje i postara się szybko wybić je matce z głowy. Iwona pozostanie jednak nieugięta. W obliczu tej sytuacji Aneta wpadnie na pomysł, by zorganizować spotkanie w gronie najbliższych. Zaprosi Iwonę i Jerzego (Karol Strasburger) na wspólną kolację z nią i Olkiem, mając nadzieję, że luźna rozmowa pozwoli oczyścić atmosferę i oderwie matkę od ponurych myśli.

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- Wpadnijcie dziś z Jerzym na kolację i spokojnie porozmawiamy.

Chodakowska wpadnie w panikę po rozmowie z matką w "M jak miłość" po wakacjach

Wizyta na kolacji okaże się tym bardziej konieczna, że Iwona przed opuszczeniem szpitala ponownie poruszy kwestię sporządzenia ostatniej woli i podziału rodzinnych skarbów. Mimo to, chętnie przystanie na propozycję córki. Dla Argasińskiej będzie to bowiem doskonała okazja do pożegnania się z najbliższymi: córką, zięciem oraz małym Boryskiem (Tymon Szkopek). Taka perspektywa z pewnością nie podziała kojąco na nerwy Anety.

Nawet Olek nie zdoła poprawić nastroju żony po tym, jak Iwona już ich opuści. Chociaż Aneta nadal nie będzie wierzyła w przeczucia matki, to jej obsesyjne myśli o śmierci zaczną spędzać jej sen z powiek. Zrozumie, że takie ciągłe zamartwianie się może w końcu doprowadzić do tragedii i zrujnować zdrowie Argasińskiej.

- Martwię się o nią. To moja mama, muszę o nią zadbać i coś mi chyba wpadło do głowy…

Aneta wymyśli genialny pomysł, jak ocalić Iwonę w "M jak miłość" po wakacjach

Na szczęście Chodakowska szybko znajdzie rozwiązanie tego problemu, a swoim planem natychmiast podzieli się z Olkiem. Jej pomysł zostanie wprowadzony w życie już podczas wieczornego spotkania z Iwoną i Jerzym. Czy wszystko potoczy się po jej myśli i uda jej się wyrwać matkę z tego stanu? O tym widzowie dowiedzą się już w najbliższych odcinkach po wakacyjnej przerwie.