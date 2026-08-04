Hotel Paradise. Kim są nowy Rajscy Reporterzy? Oni zastąpią Dominikę i Kubę?

Hotel Paradise 13. Nowa odsłona, nowi Rajscy Reporterzy

Najnowsza odsłona „Hotelu Paradise”, nakręcona w zimowej scenerii Tajlandii, trafi na telewizyjne ekrany pod koniec sierpnia. Oprócz intryg uczuciowych i emocjonujących Rajskich Rozdań, produkcja zafunduje widzom pewne roszady. Istotną modyfikacją będzie wprowadzenie nowej pary Rajskich Reporterów. To oni pokazują fanom formatu zakulisowe smaczki, przeprowadzają wywiady i udostępniają materiały, które nie trafiają do głównego odcinka. Ich zadaniem jest również dbanie o stały przepływ ciekawostek z planu w mediach społecznościowych.

Dominika i Kuba z 8. edycji odchodzą z roli reporterów

Funkcję Rajskich Reporterów w poprzedniej serii sprawowali Dominika i Kuba, para dobrze znana fanom z 8. edycji „Hotelu Paradise”. To na planie programu wykiełkowało ich uczucie, które kontynuują z powodzeniem w codziennym życiu. Obecnie uchodzą za jeden z najbardziej rozpoznawalnych duetów w historii tego reality show. W nadchodzącej, 13. edycji ustąpią oni miejsca nowym prowadzącym, których zadaniem będzie dokumentowanie dodatkowych wrażeń zza kulis i bycie na bieżąco z życiem uczestników.

Kto przejmie pałeczkę? Internauci typują Bartka i Olę

Na razie produkcja trzyma w tajemnicy personalia nowych Rajskich Reporterów, ale sprytnie podsyca ciekawość widzów. Na oficjalnych kanałach „Hotelu Paradise” regularnie publikowane są zwiastuny mające sprowokować internautów do domysłów. W komentarzach najczęściej przewijają się dwa konkretne nazwiska. Fani przewidują, że reporterem zostanie Bartek Pankowski, uczestnik 8. edycji, a towarzyszyć mu będzie Aleksandra Kulików znana z 11. sezonu. Obecnie to jednak jedynie domniemania entuzjastów programu.