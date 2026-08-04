Przerażające zdjęcia gwiazdy Rancza. czy Lucy zginie w nowym sezonie? [ZDJĘCIA]

Przyjazd Amerykanki z polskimi korzeniami trwale zmienił życie mieszkańców Wilkowyj. Lucy zjechała do Polski po rozwodzie, aby przejąć stary dworek i z miejsca zaczęła walkę z tutejszą apatią, zjednując sobie sąsiadów. To właśnie tam zakochała się w zdolnym malarzu, Jakubie Kosiorze, znanym wszystkim jako „Kusy” (w tej roli zmarły Paweł Królikowski). Pod koniec 10. sezonu wyjechała wprawdzie do USA z córką Dorotką, aby odpocząć od problemów, ale wróciła do męża w Wigilię, obiecując, że nigdy więcej nie wyjedzie.

Życie po stracie i upływ czasu w Wilkowyjach

Nadchodząca, jedenasta odsłona zatytułowana „Zemsta wiedźm”, będzie dla Lucy wyjątkowo trudna. Ze względu na odejście Pawła Królikowskiego, producenci nie zdecydowali się na zastąpienie go innym aktorem. Fabuła przeniesie nas dziesięć lat w przód, a główna bohaterka będzie żyć jako samotna matka. W Wilkowyjach towarzyszyć jej będzie dorosła córka, Dorotka (zagrana przez Karolinę Ludwiniak). Pomimo ogromnego smutku po stracie Kusego, sama Lucy niemal nie zmieni się z wyglądu, a dekada na ekranie nie odciśnie na niej piętna.

Niepokojące kadry – wypadek czy element charakteryzacji?

Spore zamieszanie wywołała sama Ilona Ostrowska, publikując na Instagramie krótkie podsumowanie ostatnich tygodni. Wśród luźnych i wakacyjnych fotek znalazło się jedno, które mocno zaniepokoiło fanów. Aktorka ma na nim poważne obrażenia, krew leci jej z nosa, a jej ubrania są brudne i podarte. Taki wizerunek może wskazywać na udział w groźnym wypadku. Internauci od razu zaczęli się zastanawiać, czy to charakteryzacja na potrzeby powrotu „Rancza”, czy może praca na planie innego tytułu. Jeśli to kadr z Wilkowyj, losy Lucy mogą przybrać bardzo dramatyczny obrót.

Kiedy premiera 11. sezonu "Rancza"?

Oficjalnie potwierdzono, że nowe odcinki 11. serii zadebiutują na ekranach w grudniu 2026 roku. Wtedy dowiemy się, co dokładnie przygotowali dla nas twórcy serialu.

10

Sonda Cieszycie się, że "Ranczo" wraca? Tak, czekałem/czekałam na to od lat! Nie, bez Kusego i Japycza nie ma to sensu Nie mam zdania