Dziedzictwo, odcinek 1001: Nana i Poyraz ogłoszą radosną nowinę! Spełnią marzenie Sahina - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 1001 - piątek, 14.08.2026, o godz. 16.00 w TVP1

W 1001 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana zacznie udawać chorobę, aby tylko nie pojechać w podroż poślubną ze swoim mężem. Żona Kilica nie będzie odczuwać wobec tego żadnych wyrzutów sumienia, ale wszystko zmieni się, gdy usłyszy rozmowę męża z Mertem. Wszystko przez to, że w jej trakcie Kilic wyzna, jak bardzo rezygnacja z wyjazdu zaboli jego brata, który im ją sprezentuje. I wówczas wszystko się zmieni.

Zwłaszcza, że w 1001 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana nie będzie chciała sprawiać przykrości Sahinowi. Tym bardziej, że po swoim wypadku niczym nie by w stanie tak się cieszyć, jak ich wyjazdem, a przez nią wszystko będzie mogło się zmienić. Ale oczywiście, żona Poyraza postanowi do tego nie dopuścić i ostatecznie zdecyduje się pojechać z mężem!

Nana i Poyraz przyjmą prezent Sahina w 1001 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Tyle tylko, że początkowo w 1001 odcinku serialu "Dziedzictwo" Poyraz jeszcze nie będzie tego świadomy. Dlatego początkowo sam zejdzie do brata, aby przekazać mu smutną wiadomość. Ale na szczęście nie zdąży, bo po chwili dołączy do niego Nana, w efekcie czego Sahin, Cansel, jak i sam Kilic, usłyszą jednak radosną nowinę.

- Jesteś już... Muszę ci coś powiedzieć... My... - zacznie ze łzami w oczach Poyraz, który także nie będzie chciał ranić brata.

- Sahin... - krzyknie za nim Nana, po czym ku zaskoczeniu wszystkich z uśmiechem doda - Jedziemy... Czuję się lepiej. Bardzo ci dziękujemy za ten piękny prezent...

Wtedy w 1001 odcinku serialu "Dziedzictwo" zapadanie cisza, bo aż nikt nie będzie wiedział, co powiedzieć. Szczególnie, że wszyscy będą świadomi złego stanu Nany, która nagle cudownie ozdrowieje. Ale nikt nie będzie tego dochodził, bo będzie liczył się sam fakt!

- Naprawdę już Ci lepiej? - upewni się Sahin.

- Ten lek szybko postawił mnie na nogi. Świeże powietrze też pomoże. Taki wyjazd dobrze nam zrobi, prawda? - spyta Nana, na co Poyraz przytkanie - Jasne.

- Co za ulga. Kiedy wy jesteście szczęśliwi, to ja też. Przyślijcie zdjęcia - poprosi ich Sahin.

- Ile tylko zechcesz - zapewni go Poyraz, po czym doda - Nie traćmy czasu. Trzeba się spakować.

Szczęśliwy Sahin na tym nie poprzestanie w 1001 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Ale wówczas w 1001 odcinku serialu "Dziedzictwo" Sahin jeszcze na chwilę ich zatrzyma, aby dać im w prezencie szaliki, które specjalnie dla nich zakupi. I wtedy Nanie zrobi się tym bardziej głupio, że tak wszystkich wkręciła, a oni w to uwierzyli.

Jednak na szczęście dla niej w 1001 odcinku serialu "Dziedzictwo" Poyraz znów uratuje ją z opresji! Zwłaszcza, że sam odkryje jej kłamstwo nieco wcześniej! Oczywiście, już na osobności zacznie dociekać, ale Nanie uda się wykręcić!

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