Zaskakujący obrót spraw w "M jak miłość". Artur opuści dom teściowej i zamieszka z kochanką

Artur i Joanna zamieszkają razem w nowym sezonie "M jak miłość"

Fani "M jak miłość" z pewnością nie przewidzieli takiego rozwoju wydarzeń po letniej przerwie! Oczywistym było, że romans z Joanną zrujnuje małżeństwo z Marysią i ściągnie na Artura gniew całej rodziny. Jednak wizja wspólnego życia pod jednym dachem z kochanką jest ogromnym zaskoczeniem.

W najbliższym sezonie dom w Grabinie, który kardiolożka wynajmuje od znajomej, posłuży za schronienie dla nowej pary. Sytuacja wymusi na Rogowskim opuszczenie posiadłości Barbary, ponieważ nikt z krewnych nie będzie tolerował jego obecności. Kryzys zaostrzy się, gdy Marysia dowie się, że jej mąż nie tylko dopuścił się zdrady, ale również stracił głowę dla młodej lekarki.

Zdesperowana Joanna zatrzyma Artura przy sobie w "M jak miłość" jesienią

Wyprowadzka Rogowskiego w jesiennych odcinkach "M jak miłość" okaże się nieuniknionym krokiem. Decydując się na związek z Joanną i porzucając dotychczas ukochaną żonę, Artur bezpowrotnie straci swoje miejsce w domu Mostowiaków. Zdesperowana lekarka będzie robić wszystko, co w jej mocy, aby zatrzymać ukochanego i udowodnić mu swoje pełne zaangażowanie w nową relację.

Tym samym, jesienny sezon serialu ukaże poważny etap znajomości Artura i Joanny, która ostatecznie zniszczy rodzinę Rogowskich. W dramatycznej sytuacji jedyną osobą starającą się uratować małżeństwo będzie Basia (Karina Woźniak). Córka spróbuje pogodzić rodziców, jednak jej wysiłki najprawdopodobniej nie przyniosą pożądanego efektu.

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Nie będzie miłosnej sielanki kochanków z Grabiny w "M jak miłość" po wakacjach

Jak ułoży się codzienne życie Artura i Joanny po wakacyjnej przerwie? Wspólne zamieszkiwanie w Grabinie, gdzie każdy ich krok będzie obserwowany przez sąsiadów, nie wróży beztroskiej idylli. Poczucie winy wobec Marysi nie da o sobie zapomnieć, a świadomość zdrady z młodszą kobietą skutecznie zepsuje Rogowskiemu radość z nowej miłości.