Zaskakujący obrót spraw w "M jak miłość". Artur opuści dom teściowej i zamieszka z kochanką

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-07-08 14:22

Początkowo w nowych odcinkach "M jak miłość" Artur (Robert Moskwa) spróbuje naprawić relacje z Marysią (Małgorzata Pieńkowska) po swojej zdradzie z Joanną (Dominika Sakowicz). Zdeterminowana lekarka jednak nie odpuści. Gdy prawda o romansie wyjdzie na jaw w Grabinie, rodzina Mostowiaków odwróci się od niewiernego męża. Wyrzucony przez Barbarę z domu, Rogowski znajdzie schronienie u boku swojej kochanki, a ich wspólnym azylem stanie się jej dom. Sprawdź, co wydarzy się jesienią w hitowym serialu TVP.

Barbara Mostowiak i Artur Rogowski z serialu M jak miłość podczas rozmowy. O losach bohaterów przeczytasz na Eska.
Autor: MTL Maxfilm/ Materiały prasowe M jak miłość odc. 1889. Artur Rogowski (Robert Moskwa), Barbara (Teresa Lipowska)

Artur i Joanna zamieszkają razem w nowym sezonie "M jak miłość"

Fani "M jak miłość" z pewnością nie przewidzieli takiego rozwoju wydarzeń po letniej przerwie! Oczywistym było, że romans z Joanną zrujnuje małżeństwo z Marysią i ściągnie na Artura gniew całej rodziny. Jednak wizja wspólnego życia pod jednym dachem z kochanką jest ogromnym zaskoczeniem.

W najbliższym sezonie dom w Grabinie, który kardiolożka wynajmuje od znajomej, posłuży za schronienie dla nowej pary. Sytuacja wymusi na Rogowskim opuszczenie posiadłości Barbary, ponieważ nikt z krewnych nie będzie tolerował jego obecności. Kryzys zaostrzy się, gdy Marysia dowie się, że jej mąż nie tylko dopuścił się zdrady, ale również stracił głowę dla młodej lekarki.

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Zdesperowana Joanna zatrzyma Artura przy sobie w "M jak miłość" jesienią

Wyprowadzka Rogowskiego w jesiennych odcinkach "M jak miłość" okaże się nieuniknionym krokiem. Decydując się na związek z Joanną i porzucając dotychczas ukochaną żonę, Artur bezpowrotnie straci swoje miejsce w domu Mostowiaków. Zdesperowana lekarka będzie robić wszystko, co w jej mocy, aby zatrzymać ukochanego i udowodnić mu swoje pełne zaangażowanie w nową relację.

Tym samym, jesienny sezon serialu ukaże poważny etap znajomości Artura i Joanny, która ostatecznie zniszczy rodzinę Rogowskich. W dramatycznej sytuacji jedyną osobą starającą się uratować małżeństwo będzie Basia (Karina Woźniak). Córka spróbuje pogodzić rodziców, jednak jej wysiłki najprawdopodobniej nie przyniosą pożądanego efektu.

M jak miłość. Zdradziecki Artur po wyprowadzce z domu Barbary zamieszka z kochanką. To ona znów popchnie go w ramiona Joanny!
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Nie będzie miłosnej sielanki kochanków z Grabiny w "M jak miłość" po wakacjach

Jak ułoży się codzienne życie Artura i Joanny po wakacyjnej przerwie? Wspólne zamieszkiwanie w Grabinie, gdzie każdy ich krok będzie obserwowany przez sąsiadów, nie wróży beztroskiej idylli. Poczucie winy wobec Marysi nie da o sobie zapomnieć, a świadomość zdrady z młodszą kobietą skutecznie zepsuje Rogowskiemu radość z nowej miłości.

M jak miłość. Artur i Joanna bronią swojej miłości! Nie widzą nic złego w tym, że zdradził Marysię!
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