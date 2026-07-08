Gwiazdy "M jak miłość" świętują. Padły wielkie gratulacje

Krystian Wieczorek i jego żona Maria świętują 10. rocznicę ślubu

Maria i Krystian Wieczorek zaliczają się do grona par, które od dawna udowadniają, że życie zawodowe i prywatne można z sukcesem połączyć. Z okazji rocznicy małżonkowie postanowili upamiętnić ten dzień, publikując romantyczne ujęcie opatrzone wymownym tekstem.

Na instagramowym profilu Marii zamieszczono zdjęcie, na którym widać ją w białej kreacji ślubnej, u boku eleganckiego Krystiana. Aktorka wzbogaciła pamiątkowy kadr sentymentalnym opisem.

Czelendż part 2! Czyli kilka dni temu wybiła nam cynowa 10 ta rocznica ślubu 👰‍♀️🤵‍♂️🩷 Wbijamy się zgodnie z naszym postanowieniem w kieckę i garnitur i jakoś naturalnie chcemy z miłością, szacunkiem i dobrem patrzeć na siebie i wspólnie przed siebie - niech nam droga najmniej krętą będzie🩷🙌🏄‍♀️🏄‍♀️

Katarzyna Glinka i Marta Żmuda Trzebiatowska złożyły życzenia aktorom "M jak miłość"

Pod internetowym wpisem szybko zaroiło się od licznych życzeń i ciepłych słów. O wyjątkowej okazji pamiętali nie tylko fani, ale także koleżanki z brazny. Komentarze z gratulacjami opublikowały m.in. Katarzyna Glinka i Marta Żmuda Trzebiatowska.

Maria Wieczorek wróciła do "M jak miłość". Serialowa Paulina znowu namiesza

Sympatycy „M jak miłość” doskonale kojarzą tę dwójkę również z telewizyjnych ekranów. Krystian Wieczorek od wielu lat odgrywa postać Andrzeja Budzyńskiego, stając się jednym z głównych bohaterów telenoweli. W poprzednim sezonie w życiu serialowego prawnika niespodziewanie znów pojawiła się Paulina Lipska.

W tę postać wciela się właśnie Maria Wieczorek, która przed laty zadebiutowała w produkcji, a jej bohaterka od samego początku związana była z wątkiem Andrzeja. Po długiej przerwie aktorka powróciła do obsady „M jak miłość”, a producenci zapewniają, że jej historia będzie rozwijana w kolejnych odcinkach. Serialowa Paulina ponownie wprowadza zamęt w życie Budzyńskich, fundując Magdzie i Andrzejowi spore problemy. To intrygujący kontrast, zważywszy na fakt, że prywatnie aktorzy tworzą udane i harmonijne małżeństwo od dziesięciu lat.

Mimo że telewizyjne losy ich postaci bywają skomplikowane, w życiu osobistym para prezentuje zgoła odmienny obraz. Ich małżeński jubileusz spotkał się z ogromnym entuzjazmem, a obserwatorzy zgodnie zaznaczali, że Wieczorkowie to jedna z najsympatyczniejszych par w polskim środowisku aktorskim.

Okolicznościowy post i pamiątkowa fotografia stanowią doskonały dowód na to, że za telewizyjnymi bohaterami stoją zwykli ludzie, celebrujący swoje prywatne chwile. Dziesiąta rocznica ślubu Krystiana i Marii Wieczorków z pewnością zasługuje na to, by dzielić się nią z rzeszą fanów.