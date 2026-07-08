Nowy Emil w "Barwach szczęścia". Syn Asi zmieni się nie do poznania po wakacjach

Emil z "Barw szczęścia" dorasta na ekranie

Od kilku sezonów Emil jest kluczową postacią w wątku Asi i Huberta w "Barwach szczęścia". Syn bohaterki zadebiutował w produkcji jako sporo młodszy chłopak, który musiał stawić czoła wielu wyzwaniom, takim jak przeprowadzka czy nowy partner matki. Z biegiem czasu jego postać ewoluowała, a widzowie śledzili kolejne etapy jego życia.

Emil nie jest już tylko chłopcem, którego problemy stanowiły jedynie dodatek do perypetii dorosłych bohaterów. W produkcji coraz częściej pokazuje swój prawdziwy charakter oraz kłopoty związane z okresem dojrzewania. Warto przypomnieć, że w minionym sezonie "Barw szczęścia" Emil bardzo chciał naprawić swoje relacje z ojcem, z czym nie mogła pogodzić się Asia. W nadchodzącym sezonie fani produkcji zauważą kolejne modyfikacje, z których jedną będzie odmieniony wygląd chłopaka.

Artem Malaszczuk nie odchodzi z "Barw szczęścia". Aktor dojrzewa

W internecie opublikowano zdjęcia z planu serialu "Barwy szczęścia", na których widać Artema Malaszczuka. Aktor grający Emila pokazał się w zupełnie innej wersji. Od jego pierwszego dnia na planie chłopak przeszedł ogromną metamorfozę. Nie znaczy to wcale, że produkcja zmieniła aktora wcielającego się w tę rolę. Emil to wciąż Artem Malaszczuk. Nowy wygląd to efekt naturalnego procesu dorastania. W przypadku dziecięcych aktorów takie sytuacje są na porządku dziennym. Czas płynie nieubłaganie, a twórcy muszą dostosowywać charakteryzację bohaterów do wieku gwiazd.

Co czeka Emila w nowych odcinkach "Barw szczęścia"?

Ewolucja wyglądu Artema Malaszczuka pokrywa się z rozwojem jego serialowej postaci. Emil to już nie ten sam maluch. W najbliższych odcinkach chłopak stanie przed nowymi wyzwaniami i problemami wkraczającego w dorosłość nastolatka. Na razie tajemnicą pozostaje to, jakie konkretnie scenariusze przygotowali twórcy na jesienne odcinki.

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