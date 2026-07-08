Rawiczowa bez dachu nad głową w "Barwach szczęścia". Nagle padnie propozycja

Utrata posiadłości i trudne pożegnania w "Barwach szczęścia"

Dla Józefiny moment zbycia domu należącego do Natalii i Cezarego okaże się niezwykle bolesny. Budynek ten stanowił wieloletni symbol dziedzictwa Rawiczów, przechowując wspomnienia związane z losami jej syna i jego żony.

Koniec małżeństwa Zwoleńskiej i Rawicza przyniósł radykalne zmiany. Mężczyzna wylądował w areszcie, a Natalia postanowiła ostatecznie zakończyć ich relację. Józefina, która na początku traktowała synową z dużą rezerwą, po czasie uświadomi sobie, że to właśnie ona najbardziej angażowała się w pomoc. Chociaż zmuszona będzie opuścić swoje dotychczasowe gniazdo, nie zostanie zdana tylko na siebie. W tych krytycznych chwilach oparcie znajdzie u Basi.

Schronienie u przyjaciółki. Józefina wprowadzi się do Basi

Po rozstaniu się z domem, Rawiczowa stanie przed koniecznością znalezienia nowego kąta. W tej trudnej sytuacji nieocenione okaże się wsparcie serdecznej znajomej, która zaprosi Józefinę pod swój dach. Dla przyzwyczajonej do niezależności seniorki będzie to ogromne wyzwanie, zmuszające do adaptacji w obcym środowisku i funkcjonowania w przestrzeni kogoś innego. Rawiczowa, znana ze swojego zdecydowanego charakteru, nie zamierza jednak egzystować bez jasnych wytycznych. Od razu zainicjuje z Basią dyskusję na temat norm panujących w jej posiadłości.

Pytanie o regulamin. Zaskakująca odpowiedź gospodyni

Z informacji przekazanych przez serwis swiatseriali.interia.pl wynika, że w trakcie rozmowy z Basią, Józefina stanowczo poprosi o nakreślenie domowych zasad. Będzie chciała dokładnie wiedzieć, czego się od niej oczekuje i jak ma funkcjonować na nowym terytorium. Odpowiedź gospodyni okaże się dla niej sporym zaskoczeniem, gdyż przyzna ona, że nie posiada żadnego rygorystycznego kodeksu.

– Nie ma żadnych zasad

Taka reakcja zdziwi Józefinę, ale równocześnie uświadomi jej, że w nowym otoczeniu zyska spokój i akceptację. Życie pod jednym dachem z Basią będzie dla Rawiczowej cenną lekcją odpuszczania kontroli i przyjmowania pomocy. Przyzna zresztą szczerze, że nowa sytuacja sprawia jej wiele trudności, ale wyrazi wdzięczność za serdeczne przyjęcie i brak stawianych wymagań.

– Ja też wiele dobra doświadczyłam od ludzi

Wsparcie Barbary sprawi, że Rawiczowa nie będzie samotnie mierzyć się z jednym z najcięższych etapów w jej życiu. Czy wspólne mieszkanie zapoczątkuje głęboką przyjaźń między bohaterkami? Odpowiedź przyniosą premierowe epizody „Barw szczęścia”.

Barwy szczęścia. Niezwykła sesja aktorów do nowego sezonu. Tak wyglądała ich praca za kulisami