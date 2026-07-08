Rawiczowa bez dachu nad głową w "Barwach szczęścia". Nagle padnie propozycja

Małgorzata Pala
Małgorzata Pala
2026-07-08 14:12

W nadchodzących po wakacjach odcinkach „Barw szczęścia” Józefinę (Elżbieta Jarosik) czeka życiowa rewolucja. Gdy dom Natalii i Cezarego zostanie sprzedany, Rawiczowa straci swój azyl i będzie musiała odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Z pomocną dłonią pospieszy Basia (Sławomira Łozińska), oferując jej schronienie. Zderzenie dwóch tak wyrazistych charakterów pod jednym dachem będzie jednak wymagało jasnych ustaleń.

Józefina z Barw Szczęścia stoi w kuchni obok torby na zakupy. O losach bohaterki przeczytasz na Eska.
Autor: Artrama/ Materiały prasowe Barwy szczęścia odc. 3327. Józefina Rawiczowa (Elżbieta Jarosik)

Utrata posiadłości i trudne pożegnania w "Barwach szczęścia"

Dla Józefiny moment zbycia domu należącego do Natalii i Cezarego okaże się niezwykle bolesny. Budynek ten stanowił wieloletni symbol dziedzictwa Rawiczów, przechowując wspomnienia związane z losami jej syna i jego żony.

Koniec małżeństwa Zwoleńskiej i Rawicza przyniósł radykalne zmiany. Mężczyzna wylądował w areszcie, a Natalia postanowiła ostatecznie zakończyć ich relację. Józefina, która na początku traktowała synową z dużą rezerwą, po czasie uświadomi sobie, że to właśnie ona najbardziej angażowała się w pomoc. Chociaż zmuszona będzie opuścić swoje dotychczasowe gniazdo, nie zostanie zdana tylko na siebie. W tych krytycznych chwilach oparcie znajdzie u Basi.

Schronienie u przyjaciółki. Józefina wprowadzi się do Basi

Po rozstaniu się z domem, Rawiczowa stanie przed koniecznością znalezienia nowego kąta. W tej trudnej sytuacji nieocenione okaże się wsparcie serdecznej znajomej, która zaprosi Józefinę pod swój dach. Dla przyzwyczajonej do niezależności seniorki będzie to ogromne wyzwanie, zmuszające do adaptacji w obcym środowisku i funkcjonowania w przestrzeni kogoś innego. Rawiczowa, znana ze swojego zdecydowanego charakteru, nie zamierza jednak egzystować bez jasnych wytycznych. Od razu zainicjuje z Basią dyskusję na temat norm panujących w jej posiadłości.

Pytanie o regulamin. Zaskakująca odpowiedź gospodyni

Z informacji przekazanych przez serwis swiatseriali.interia.pl wynika, że w trakcie rozmowy z Basią, Józefina stanowczo poprosi o nakreślenie domowych zasad. Będzie chciała dokładnie wiedzieć, czego się od niej oczekuje i jak ma funkcjonować na nowym terytorium. Odpowiedź gospodyni okaże się dla niej sporym zaskoczeniem, gdyż przyzna ona, że nie posiada żadnego rygorystycznego kodeksu.

– Nie ma żadnych zasad

Taka reakcja zdziwi Józefinę, ale równocześnie uświadomi jej, że w nowym otoczeniu zyska spokój i akceptację. Życie pod jednym dachem z Basią będzie dla Rawiczowej cenną lekcją odpuszczania kontroli i przyjmowania pomocy. Przyzna zresztą szczerze, że nowa sytuacja sprawia jej wiele trudności, ale wyrazi wdzięczność za serdeczne przyjęcie i brak stawianych wymagań.

– Ja też wiele dobra doświadczyłam od ludzi

Wsparcie Barbary sprawi, że Rawiczowa nie będzie samotnie mierzyć się z jednym z najcięższych etapów w jej życiu. Czy wspólne mieszkanie zapoczątkuje głęboką przyjaźń między bohaterkami? Odpowiedź przyniosą premierowe epizody „Barw szczęścia”.

Barwy szczęścia. Niezwykła sesja aktorów do nowego sezonu. Tak wyglądała ich praca za kulisami
Barwy szczęścia. Nowe życie Józefiny w domu u Basi. Od razu wypali o zasadach
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