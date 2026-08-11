Na Wspólnej. Włodek nie pogodzi się z tym w prosektorium. Cios po śmierci Marii

"Na Wspólnej" odcinek 4261 - wtorek, 11.08.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4261 odcinku "Na Wspólnej" widzowie zobaczą poruszające sceny, które sprawią, że Włodek zanurzy się w jeszcze większej rozpaczy po stracie ukochanej. Niczego nie będzie w stanie załagodzić jego cierpienia. Choć cała rodzina i znajomi z osiedla będą u jego boku, dojmujące poczucie pustki po odejściu Marii okaże się dla niego niemal nie do wytrzymania. Sytuację pogorszy fakt, że zmarłej nie będzie można tak po prostu pożegnać i od razu rozpocząć przygotowań do pogrzebu.

Żałoba po śmierci Marii zakłócona w 4261 odcinku "Na Wspólnej"

Wszystko przez to, że Maria zmarła na zawał serca na pokładzie samolotu podczas lotu z Hiszpanii do Polski, a w trakcie podróży wystąpiły mocne turbulencje. Z tego powodu procedury wymagają przeprowadzenia sekcji zwłok, by oficjalnie ustalić powód zgonu. Okazuje się, że rodzina nie będzie mogła ominąć tych bolesnych kroków prawnych, co znacznie utrudni Włodkowi, jego dzieciom i wnukom spokojne przeżywanie żałoby.

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Włodek nie zobaczy ciała zmarłej Marii w 4261 odcinku "Na Wspólnej"

W 4261 odcinku "Na Wspólnej" Włodek przeżyje istny dramat. Następnego dnia po śmierci Marii będzie siedział pod budynkiem prosektorium. Będzie to jedyne miejsce, gdzie poczuje się blisko zmarłej, choć nie pozwolą mu zobaczyć jej ciała. Wtedy też usłyszy, co zamierzają zrobić ze zwłokami ukochanej. Informacja o zaplanowanej sekcji spadnie na niego jak grom z jasnego nieba.

Równocześnie w 4261 odcinku Monika (Sylwia Gliwa) będzie gorączkowo poszukiwać Włodka. Odnajdzie ojca pod prosektorium i przekona się, jak ogromny ból sprawiła mu strata. Niedługo potem cała rodzina dowie się o nadchodzących, bolesnych procedurach medycznych.

Dla bliskich zmarłej będzie to bardzo trudny czas. Włodek podejmie starania, aby ominąć dodatkowe procedury, jak najszybciej zorganizować pogrzeb Marii i oszczędzić bliskim kolejnych dramatycznych doświadczeń.

Czy będzie sekcja zwłok Marii w 4261 odcinku "Na Wspólnej"?

Rozpacz bliskich poruszy Michała (Robert Kudelski). W 4261 odcinku "Na Wspólnej" mężczyzna zwróci się do Weroniki z prośbą o znalezienie sposobu na wsparcie Włodka. Prawniczka skonsultuje się z Kamilem Hofferem (Kazimierz Mazur). Jako ceniony kardiolog mógłby on pomóc w potwierdzeniu przyczyny śmierci bez konieczności krojenia ciała. To właśnie Kamil spróbuje pomóc Ziębom wyjść z tej fatalnej sytuacji.