Zaskakujące zmiany w życiu Kodura w "Barwach szczęścia". Zastąpi Renatę nową funkcjonariuszką?

Nowe wyzwania Marcina w następnym sezonie "Barw szczęścia"! Służba z Darią i powrót nałogu Renaty

Po letniej przerwie widzowie "Barw szczęścia" zobaczą Marcina w roli dzielnicowego, u boku którego nadal będzie działać Daria. Młoda funkcjonariuszka będzie bardzo zadowolona ze współpracy z tak doświadczonym policjantem. Wszystko wskazuje na to, że ich służbowe drogi szybko się nie rozejdą, a w sieci już pojawiają się spekulacje, czy ich relacja nie przeniesie się na grunt prywatny.

Końcówka ostatniej serii pokazała, że Kodur nadal tworzył związek z Renatą. Mężczyzna nie miał jednak pojęcia, że jego partnerka po opuszczeniu ośrodka odwykowego ponownie sięgnęła po leki przeciwbólowe. Nowak przedwcześnie zrezygnowała z terapii, błędnie zakładając, że problem ma już za sobą. Prawda o jej stanie szybko wyszła na światło dzienne. Widzowie zastanawiają się, czy Marcin dowie się o powrocie ukochanej do nałogu.

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Marcin i Daria: Od służby do... miłości? Zdjęcia z planu podgrzewają atmosferę!

Jak wynika z relacji udostępnionej na Instagramie przez Łukasza Borowskiego, Marcin i Daria nie stracą kontaktu po wakacjach. Kodur, zdegradowany do roli dzielnicowego, nadal będzie współpracował z Michalak, co wydaje się mu w ogóle nie przeszkadzać. Zamiast wziąć udział w akcji u Grzelaków, skupi się na swoich nowych obowiązkach u boku praktykantki.

Dodatkowo sam Oskar Stoczyński opublikował na swoim profilu ujęcie z Natalią Szczypką, prosto z planu nadchodzących odcinków. Fotografia ukazuje uśmiechniętych aktorów w policyjnych mundurach podczas chwili wytchnienia od zdjęć. Szeroki uśmiech Kodura może sugerować, że w towarzystwie młodszej partnerki czuje się znakomicie. Czy to zwiastuje głębsze uczucie w nadchodzących epizodach?

Marcin na rozdrożu! Daria czy Renata w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej?

Fani serialu zachodzą w głowę, czy Marcin ostatecznie zrezygnuje z relacji z Renatą na rzecz Darii. Otwarte pozostaje również pytanie, czy policjant zorientuje się w problemach swojej dotychczasowej partnerki i czy tym razem zdecyduje się jej pomóc. Czy młoda Michalak rzeczywiście zajmie miejsce Nowak w jego życiu? Te niewiadome zostaną rozwiane w nowych odcinkach po wakacjach.