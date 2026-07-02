Zaskakujące spotkanie w pizzerii w "M jak miłość". Natalka pożegna dawnego amanta

"M jak miłość" po wakacjach. Hania przerwie spotkanie z Mikołajem

W 1937. odsłonie „M jak miłość”, która trafi na ekrany po letniej przerwie, Natalka, Adam i Hania udadzą się do restauracji. Jak informuje swiatseriali.interia.pl, rodzina będzie chciała uczcić ważny moment – wybór kreacji ślubnej przez Mostowiakową. Policjantka wreszcie podejmie kluczową decyzję o zamążpójściu za Karskiego, co sprawi ogromną radość jej najbliższym.

Ich radosne plany zakłóci jednak niespodziewana wizyta. W lokalu spotkają Mikołaja. Lipiński odciągnie Natalkę na bok, by porozmawiać o niedawnej strzelaninie przed jego posesją. Dyrektor wyrazi swoją ogromną wdzięczność, jednak jego dobry humor szybko zniknie za sprawą dalszego rozwoju wydarzeń.

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– No to bardzo się cieszę! Kamień z serca, bo miałem wielkie wyrzuty sumienia, że wpędziłem cię w kłopoty.

– Sama się wpędziłam, kiedy wystąpiłam w roli… twojego bodyguarda.

– I niewykluczone, że uratowałaś mi życie. Daria się teraz zarzeka, że chciała mnie tylko przestraszyć, ale… Jeszcze raz bardzo ci dziękuję.

Córka Natalki w "M jak miłość" wprost do Lipińskiego

W 1937. epizodzie „M jak miłość” Hania i Adam będą uważnie obserwować pogawędkę Natalki i Mikołaja. Karski zachowa milczenie, ale młoda Mostowiakówna nie wytrzyma. Dziewczynka uzna to za idealną okazję, by podzielić się z Lipińskim nowiną o nadchodzącym ślubie matki z komendantem. Zwłaszcza, że zaniepokoi ją sympatyczny ton rozmowy jej rodzicielki z dyrektorem.

– A my właśnie świętujemy nasz wspólny sukces! Udało nam się wybrać dla mamy sukienkę ślubną.

Mikołaj złoży gratulacje, ale Hania na tym nie poprzestanie. W premierowym po wakacjach odcinku „M jak miłość” dziewczynka podzieli się swoimi wcześniejszymi obawami, wywołując niemałą konsternację. Jej słowa zaskoczą wszystkich obecnych, a w szczególności samą Natalkę.

– Już traciłam nadzieję, że oni się naprawdę kiedykolwiek pobiorą. Mama ciągle przesuwała termin ślubu. Nawet myślałam sobie, że to przez pana.

– Haniu!...

– Przepraszam, znasz Hanię i jej... głupie pomysły...

– Tak, tak, przerabiamy to na co dzień w szkole.

Ostatnie spotkanie Mikołaja i Natalki w "M jak miłość"

Po tych wymownych słowach, w 1937. odcinku „M jak miłość”, Lipiński zorientuje się, że jego obecność nie jest pożądana. Szybko dopije swój napój i zdecyduje się opuścić towarzystwo. Zanim jednak wyjdzie, przekaże gratulacje Adamowi i skieruje do Natalki miłe słowa.

– Będziesz najpiękniejszą panną młodą w całej Grabinie…

Zaraz po tym dyrektor zniknie z pizzerii, co w końcu pozwoli rodzinie na swobodne świętowanie. Przebieg dalszych wydarzeń w życiu Natalki i Karskiego fani zobaczą już wkrótce w nowych epizodach po wakacjach.