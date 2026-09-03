M jak miłość. Koniec Sylwii i Wernera. Rozstaną się w kłótni w nowym sezonie serialu

Werner i Sylwia się rozstaną się w nowym sezonie "M jak miłość"

Związek Adama i Sylwii Kosteckiej od początku pełen był zawirowań. Prawnik, znany z dużej kochliwości, w końcu zbudował z nią relację, która wyglądała na coś więcej niż przelotny romans. W nadchodzących odcinkach „M jak miłość” Werner, zamiast skupić się na poważnej przyszłości z ukochaną, przekaże jej intercyzę. Co więcej, pozwoli sobie na wyjątkowo nietaktowny komentarz o jej zegarze biologicznym. Kostecka nie zniesie takiego zachowania. Zakończy to ich związek, a Adam bardzo boleśnie odczuje to rozstanie.

Rozstanie Sylwii i Wernera. Adam kompletnie się załamie

W 1944. odcinku "M jak miłość" widzowie zobaczą Wernera w głębokim kryzysie. Po odejściu Sylwii mężczyzna całkowicie się załamie i straci chęć do życia. Na straży jego spokoju stanie pani Ola (Ewa Kolasińska), która będzie musiała pilnować, by „pan Adaś” nie zaczął pocieszać się w ramionach innych kobiet. Znając jego naturę, gosposia będzie się martwić, że prawnik błyskawicznie znajdzie sobie nowy obiekt westchnień. Znajomi Wernera będą zmuszeni bacznie go obserwować, bo załamany Adam zacznie szukać mało rozsądnych sposobów na poprawę nastroju.

Pijany Werner zrujnuje wieczór Budzyńskich w 1944 odcinku "M jak miłość"

Kryzys Adama dotknie także jego najlepszych przyjaciół, Magdę (Anna Mucha) i Andrzeja (Krystian Wieczorek). Małżeństwo będzie chciało pomóc Wernerowi, ale szybko zrozumieją, że to niełatwe zadanie. Załamany prawnik wparuje do Budzyńskich pod wpływem alkoholu, niszcząc ich romantyczne plany na wieczór. Zamiast cieszyć się swoim towarzystwem, Magda i Andrzej będą musieli zaopiekować się nietrzeźwym przyjacielem. To udowodni, jak bardzo Adam przeżywa rozstanie. Mężczyzna, który zazwyczaj żartował ze swoich sercowych niepowodzeń, tym razem wpadnie w prawdziwą rozpacz.

To jednak nie koniec zawirowań w życiu prawnika. W poszukiwaniu pocieszenia Werner wybierze się do pubu, gdzie spotka atrakcyjną Oliwię. Ta nowa relacja szybko wpędzi go w kolejne tarapaty...

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