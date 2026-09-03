Splątane losy, odcinek 39: Burak i Yasemin ukryją swój romans! W szpitalu aż huczy od plotek [ZDJĘCIA]

Remzi zdobędzie nowe informacje o Münevver w 39. odcinku „Splątanych losów”

W 39. odcinku „Splątanych losów” Remzi znajdzie sposób, by dowiedzieć się więcej o Münevver. Mężczyzna od dłuższego czasu interesuje się jej sprawami i będzie próbował dotrzeć do informacji, które mogą pomóc mu w realizacji jego planów. Tym razem podejmie konkretne działania i zdobędzie kolejny trop.

Jego zainteresowanie Münevver nie jest przypadkowe. W 32. odcinku „Splątanych losów” Remzi poinformował Halila, że prawdopodobnie odnalazł Yasemin. Z kolei w 36. odcinku zlecił Mahirowi obserwowanie Halila. Teraz sam skupi się na zdobywaniu informacji dotyczących Münevver.

Tajemniczy fotograf zaniepokoi Münevver w 39. odcinku „Splątanych losów”

Münevver nadal będzie miała powody do niepokoju. Fotograf, który pojawił się przed jej rezydencją, wzbudzi jej podejrzenia. W 38. odcinku „Splątanych losów” kobieta zauważyła mężczyznę robiącego zdjęcia domu i natychmiast poleciła Suzan wezwać Halila.

Burak i Yasemin ukryją związek w 39. odcinku „Splątanych losów”

Duże zmiany czekają Buraka i Yasemin. Oboje zdecydują, że nie będą informować innych o swojej relacji. Powodem będzie między innymi atmosfera panująca w szpitalu. Pracownicy zaczną bowiem plotkować o lekarzu i pielęgniarce, a ich zachowanie stanie się przedmiotem zainteresowania personelu.

Dla Yasemin sytuacja będzie szczególnie trudna. Wcześniej musiała już znosić nieprzyjemne zachowanie Meltem. W 37. odcinku „Splątanych losów” Burak stanął w jej obronie i poradził jej, by zgłosiła niewłaściwe traktowanie przez lekarkę. Teraz para będzie chciała uniknąć kolejnych problemów i dlatego zdecyduje się zachować swoje uczucia w tajemnicy.

Yasemin nie odejdzie z izby przyjęć w 39. odcinku „Splątanych losów”

Mimo presji i nasilających się plotek Yasemin nie zamierza rezygnować z pracy na izbie przyjęć. Kobieta pozostanie na swoim stanowisku, choć atmosfera wokół niej będzie coraz trudniejsza.

Yasemin udowodni tym samym, że nie zamierza pozwolić, aby opinie innych wpłynęły na jej zawodowe decyzje. Będzie musiała jednocześnie radzić sobie z plotkami dotyczącymi jej relacji z Burakiem i napięciem, które od dłuższego czasu panuje w szpitalu.

„Splątane losy” – data i godzina emisji 39. odcinka

Odcinek 39. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany w piątek, 4 września 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.

„Splątane losy” – opis serialu i obsada

„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.

W serialu występują m. in.:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer

Doğaç Gözüdeli jako Kerem

Zelal Barlas jako Meltem

İrem Korkmaz jako Ezgi

Nesrin Yıldırım jako Suzan

Elifnaz Sabuncu jako Pınar

6

Sonda Czy twoim zdaniem "Splątane losy" to najlepsza turecka telenowela? Tak Nie