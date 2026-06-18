Zaskakująca metamorfoza Klaudii z "Rancza". Czy to koniec jej związku z Dudą?

Burzliwa historia Klaudii i Fabiana Dudy w serialu "Ranczo"

Relacja Klaudii i Fabiana Dudy od początku dostarczała fanom produkcji z Wilkowyj ogromnych emocji. Porywczy charakter córki wójta wielokrotnie narażał ich więź na poważne zawirowania. W pewnym momencie wydawało się nawet, że młody samorządowiec zwiąże się z pielęgniarką Jagną, graną przez Patricię Kazadi, jednak ostatecznie zwyciężyło jego pierwotne uczucie do Koziołówny.

Pod koniec dziesiątej serii życiowa stabilizacja i rutyna zaczęły przytłaczać żywiołową dziewczynę, której przestała odpowiadać zbytnia przewidywalność partnera. Znużona spokojem, skupiła swoją energię na lokalnych inicjatywach społecznych, angażując się przede wszystkim w rozwój projektów kulturalnych na terenie całej gminy.

Na przestrzeni dekady bohaterka "Rancza" regularnie przechodziła radykalne zmiany wyglądu, które najczęściej odzwierciedlały subkulturowe fascynacje jej aktualnych partnerów. Z samym Fabianem tworzyła oficjalny związek aż trzykrotnie. Choć finałowy odcinek dziesiątego sezonu nie sugerował rozstania pary, najnowsza fizyczna przemiana postaci w nadchodzących odcinkach rodzi pytania o przyszłość tej relacji.

Co dalej z Klaudią i Dudą w nowym sezonie "Rancza"?

Marta Chodorowska zameldowała się na planie zdjęciowym jedenastej serii jako jedna z pierwszych osób z obsady, kręcąc ujęcia w okolicach dworku Lucy, w którą wciela się Ilona Ostrowska. Aktorka zaprezentowała się w krótkich włosach, przez co całkowicie zerwała ze swoim dawnym wizerunkiem. W trakcie tych nagrań nie towarzyszył jej Piotr Ligienza, ponieważ realizowano wówczas sceny z udziałem biskupa Kozioła, granego przez Cezarego Żaka. Podczas pracy na planie odtwórczyni roli Klaudii podzieliła się refleksją na temat powrotu do kultowej produkcji, nie zająkując się jednak słowem o swoim serialowym partnerze.

- Trochę cię czuję czas, jakbyśmy wsiedli do wehikułu czasu i nagle znaleźli się w tym samym miejscu-

Znacznie wcześniej, zanim w ogóle ruszyły kamery, aktorka podgrzewała atmosferę wokół wznowienia serialu za pośrednictwem mediów społecznościowych. Na swoim profilu na Instagramie publikowała archiwalne kadry z Fabianem Dudą, dając fanom nadzieję na kontynuację tego wątku.

- Ciekawe czy ta miłość jeszcze trwa? Jak myślicie, jak mogły potoczyć się losy Klaudii i Fabiana? -